El candidato del Partido Popular de Jaén al Congreso de los Diputados Luis Mariano Camacho, junto a la secretaria general del PP jiennense y parlamentaria andaluza, Elena González, en la reunión con el Colegio Oficial de Médicos de Jaén. - PP DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular de Jaén al Congreso de los Diputados Luis Mariano Camacho ha trasladado este lunes al Colegio Oficial de Médicos de Jaén las principales propuestas sanitarias del proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo. Durante el encuentro, en el que ha estado acompañado por la secretaria general del PP jiennense y parlamentaria andaluza, Elena González, Camacho ha asegurado que Feijóo "pondrá en marcha las medidas que la sanidad necesita para reducir las listas de espera y mejorar las condiciones de los médicos".

Según ha informado la formación en una nota, Camacho ha subrayado la necesidad de escuchar a los profesionales sanitarios y ha criticado la "falta" de soluciones del Gobierno de Pedro Sánchez ante los problemas del sistema. En este sentido, ha lamentado que la huelga nacional de médicos haya supuesto "la pérdida de miles de citas y pruebas diagnósticas" en la provincia, agravando las demoras asistenciales.

Frente a esta situación, el candidato popular ha defendido el paquete de medidas planteado por su partido para "fortalecer" la sanidad pública, que incluye la incorporación de al menos 4.500 facultativos en Atención Primaria, la mejora de sus condiciones laborales, un Pacto de Estado por la Sanidad, un plan de choque para reducir las listas de espera y un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037.

Previamente, Camacho y González han mantenido una reunión con representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Jaén para conocer sus principales demandas. Durante el encuentro, los dirigentes populares han expuesto las propuestas de Feijóo en materia de seguridad, entre las que destacan el reconocimiento como profesión de riesgo para policías nacionales y guardias civiles, el refuerzo de medios materiales y humanos, y una mayor protección para los funcionarios de prisiones. "Tenemos un firme compromiso con quienes velan cada día por nuestra seguridad y merecen contar con los medios y el reconocimiento que en los últimos años les ha sido negado", han señalado.