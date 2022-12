El PP de Jaén traslada "muchas dudas" sobre el Cetedex y pide "transparencia" sobre el proyecto

JAÉN, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha trasladado este martes las "muchas dudas" que le suscita el anuncio de la instalación en la capital del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) y la pedido "transparencia" sobre el proyecto.

Así lo han indicado el presidente provincial del partido, Erik Domínguez, y el portavoz en el grupo municipal, Manuel Bonilla, quienes han comparecido en rueda de prensa para analizar la iniciativa presentada el pasado 2 de diciembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Han subrayado que el PP apoyará siempre cualquier proyecto que suponga un solo puesto de trabajo en la provincia, "más aún éste que se supone que conlleva 200 millones de euros de inversión y 2.600 puestos de trabajo". No obstante, han expresado su reticencia sobre un proyecto anunciado "a las puertas de unas elecciones", especialmente, cuando "Jaén está cansada de promesas vanas".

Domínguez ha aludido, en primer lugar, a la "falta de credibilidad" de Sánchez, "cuya palabra hay que poner en cuarentena", así como a los "antecedentes" del PSOE en la provincia, con proyectos que proyectos que quedaron en "nada", como la estación intermodal, la aportación estatal a la ITI o el Plan Activa Jaén.

También ha considerado que "no ha habido lealtad institucional" con la Junta de Andalucía, ya que, pese a que se financiará en un 80 por ciento con fondos europeos que "exigen en su gestión cogobernanza con la comunidad" autónoma, el presidente, Juanma Moreno "fue invitado con menos de 24 horas de antelación y como un simple palmero".

En todo caso, el presidente del PP de Jaén ha subrayado que lo "más grave" es que lo único que hay con el Cetedex es un protocolo de intenciones, "que jurídicamente no tiene validez oficial", es decir, "que de momento no tenemos nada de nada".

"Un proyecto de 200 millones de euros debería de presentarse con algo más que un protocolo de intenciones, porque lo que han logrado es que se ponga en duda su viabilidad y su transparencia, tal y como ocurrió con el Colce", ha dicho en alusión a la base logística del Ejército de Tierra al que optó Jaén y para la que finalmente se designó a Córdoba.

Al respecto, ha criticado la decisión de "retirar los contenciosos-administrativos que el Ayuntamiento tenía interpuestos para poder conocer los criterios que se siguieron para su adjudicación y por su falta de transparencia".

En su opinión, es "solo cabe una respuesta" y es que sea "la condición que Pedro Sánchez impuso" al alcalde de la ciudad, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, "para venir a anunciar" el Cetedex.

DECISIÓN EN PLENO

Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio ha recordado que ambos recursos se interpusieron "porque así lo decidió el pleno municipal con el voto de todos los grupos políticos". En este punto, ha defendido que, al igual que fue el pleno de la Corporación el que decidió interponer las denuncias por el Colce, "debe ser el pleno y no Julio Millán el que tome la decisión de retirarlas".

"Cierto es que Millán puede dictar resolución, pero qué menos que sea el pleno el que ratifique el desistimiento de esta acción por parte del Ayuntamiento", ha planteado no sin incidir en que "no hay ninguna relación" entre ese proyecto y Cetedex.

Sobre este último, Bonilla se ha detenido en los terrenos previstos para su ubicación, en el Polígono Industrial Nuevo Jaén, y ha señalado que la información "es, cuanto menos, incompleta". Ha apuntado que el proyecto necesita en torno a 300 hectáreas, "pero el propio Julio Millán ha dicho que el Ayuntamiento dispone de 8,5 hectáreas y otras 8,5 diseminadas", por lo que " siguen faltando más de 280 hectáreas".

En este punto, ha preguntado "quién va a pagar la compra de estos terrenos y quién va a pagar las expropiaciones porque "el Ayuntamiento no puede hacerlo". Además, ha puesto en duda que se cumpla el plazo de seis años planteado en el Cetedex, ya que el Ayuntamiento tardó "cuatro años" para ceder diez hectáreas a la Junta de Andalucía para la construcción de la Ciudad Sanitaria y concluir la tramitación urbanística.

"Detrás de Paco Reyes y del PSOE de Jaén hay una absoluta deslealtad institucional, una clara defensa de los intereses partidistas y no de los jiennenses, una total falta de transparencia, y la duda de que el Cetedex sea, una vez más, una promesa incumplida", ha indicado.

CONCEJALES NO ADSCRITOS

Bonilla se ha pronunciado, además, sobre la renuncia a su acta por parte de los tres ediles no adscritos en el Ayuntamiento de la capital, precisamente después de que el regidor haya comunicado la citada retirada de las dos demandas contecioso-administrativas por el Colce.

Ha expresado su "respeto" a esta decisión, si bien ha afeado que María Cantos plantease que el PP estaba "prácticamente de acuerdo con la retirada de las demandas" interpuestas en la Audiencia Nacional por el Colce.

Al hilo, le ha recomendado "cierta prudencia", ya que "cada uno marca sus tiempos" y no le corresponde a ella "anticipar" la posición del PP, expresada en la comparecencia de este martes. A su juicio, "se han precipitado porque, si se hubieran esperado", sabrían de la petición 'popular' para que sea el pleno el que decida sobre la retirada del proceso judicial.

"Creemos que debe ser así, incluso legalmente vamos a analizarlo. La interposición de esos recursos contencioso-administrativos pasó por pleno, la decisión fue ratificada por el pleno, y entendemos que el desestimiento de esa acción también debe ser ratificada por el pleno", ha afirmado.

Los tres ediles no adscritos accedieron al Ayuntamiento en la candidatura de Ciudadanos y abandonaron el gobierno local en junio de 2021 dejando al PSOE en minoría y con el único apoyo de una concejala de Cs, María Orozco, que sigue formando parte del gobierno de coalición. Su salida conllevó también su expulsión de las filas formación naranja.

Las tres personas que, según esa lista, están llamadas a sustituirlos "no son afiliados a Ciudadanos, se fueron a la vez que ellos". De este modo, si entran en la Corporación local, "lo harían como no adscritos", según han apuntado a Europa Press desde la formación naranja, desde la que se ha añadido que "habrá que ver, por tanto, si aceptan o no el acta".