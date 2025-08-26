PP de Jaén urge al gobierno local (PSOE-JM+) a retirar las chapas del acceso al parking de la plaza de la Constitución

La plaza de la Constitución con chapas en el acceso al aparcamiento. - PP DE JAÉN

JAÉN 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) que retire "de inmediato" las chapas de la plaza de la Constitución, "devolviendo dignidad" a este espacio y "contribuyendo a dinamizar la actividad económica del centro".

Así lo ha indicado este martes en una nota la concejala 'popular' Elena Araque, quien ha explicado que esas chapas se colocaron en el acceso al aparcamiento con motivo de una obras ya finalizadas. Por ello, hace cinco meses pidieron su retirada.

Sin embargo, "la situación sigue exactamente igual", pese a que JM+ también solicitó que la plaza volviera a la normalidad. "En última instancia, y asumiendo ya que Jaén Merece Más ni pincha ni corta en la ciudad, ésta es una prueba más de la falta de gestión de Julio Millán y su equipo", ha apostillado la edil.

Al hilo, ha señalado que, "en lugar de atender a lo urgente y evidente, continúan instalados en los anuncios vacíos", al tiempo que ha defendido que Jaén no puede permitirse que esta plaza ofrezca "un aspecto de obra inacabada durante tantos meses".

"La plaza de la Constitución es uno de los espacios más representativos de Jaén y este estado de dejadez perjudica, no solo a la imagen de la ciudad, sino también al comercio del centro, que ve cómo se transmite una estampa decadente a vecinos y visitantes", ha lamentado Araque.