PP-Jaén valora la reducción del periodo de pago a proveedores, pero señala que es "a costa de subir la deuda municipal"

Archivo - El concejal José María Álvarez durante un pleno. - PP - Archivo

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha valorado este jueves la reducción del periodo de pago a proveedores, pero ha señalado que "se hace a costa del incremento de la deuda municipal"

Así lo ha indicado en una nota el concejal José María Álvarez, para el que "PSOE y Jaén Merece Más no deberían de sacar pecho por un dato que no se deriva de su buena gestión económica, sino de la obtención de nuevos préstamos del Estado que hay que pagarle con intereses".

"Nos parece muy bien que los proveedores del Ayuntamiento cobren antes. Tanto es así que fue precisamente el PP el que durante su etapa de gobierno redujo considerablemente el periodo de pago a empresas y autónomos", ha afirmado.

Tras apuntar que ésa ha sido siempre la "prioridad", el edil ha añadido que durante la etapa de gobierno liderada por su partido "se trabajó por reducir también la deuda municipal, que con el nuevo préstamo supera los 600 millones de euros".

"Una cosa es alegrarse de que los proveedores cobren antes y otra muy distinta permitir que el PSOE intente reescribir la historia y atribuirse en exclusiva unos resultados que también tienen mucho que ver con la labor realizada anteriormente por el PP", ha declarado.

Con la diferencia, según ha dicho, de que en la etapa 'popular' se trabajó para reducir el capítulos de gastos al objeto de propiciar que el pago a las empresas y autónomos se hicieran con fondos municipales.

Álvarez ha calificado de "patada a la lata" la estrategia desarrollada por Julio Millán en materia económica en sus siete años como alcalde. "Así lo demuestra la reducción a costa de engrosar la deuda", ha apostillado.

Frente a ello, ha defendido que, durante sus 18 meses de gobierno, el PP redujo el periodo de pago a proveedores de 1.000 días a 284,42 días en diciembre de 2024" aplicando una metodología diferente, con "una política de contención del gasto, de priorización de pagos y de reorganización financiera".

Ha apuntado, además, que el ajuste se llevó a cabo "sin elevar la carga tributaria" a la ciudadanía jiennense, lo que no tiene "nada que ver con la subida generalizada" en la etapa de gobierno que lidera Millán.