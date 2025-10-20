PP Jaén ve en la FEMP una referencia de cómo "trabajar por todos los ciudadanos por igual, sin sectarismo"

Foto del PP con motivo de la reunión en Jaén de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - PP

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PP en la Diputación de Jaén ve en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) referencia de cómo "trabajar por todos los ciudadanos por igual, sin sectarismo".

Para el portavoz del Grupo Popular, Luis Mariano Camacho, la Diputación de Jaén "debe aprender" del modo de trabajar de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP.

Así lo ha indicado después de que el Palacio provincial de la Diputacón de Jaén haya acogido la una reunión de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP. "Hoy Jaén es punto de encuentro y es un orgullo, pero también una oportunidad para que el presidente Paco Reyes y el actual gobierno provincial del PSOE tomen nota de cómo se gestiona pensando en todos y no solo en unos pocos", ha dicho Camacho.

El portavoz popular ha reivindicado una Diputación "centrada en todos los jiennenses, vivan donde vivan, y en sus problemas reales, sin sectarismos ni discriminaciones".

Camacho, tras la reunión previa a la Comisión del Grupo Popular, en la que han participado también los diputados provinciales del PP, el presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, y la secretaria general, Elena González, ha destacado que "desde nuestro Grupo se observa con atención" la labor de los 23 presidentes de Diputación del PP y de la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, "para acercarnos al objetivo de que la Diputación de Jaén esté gobernada por el Partido Popular".

Por otro lado, desde el PP se ha lamentado "la asfixia" de los ayuntamientos por parte del Gobierno de España, al "no permitirles usar sus remanentes, sus propios ahorros, para poder utilizar el Ejecutivo central más fondos en detrimento de los consistorios".