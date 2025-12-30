El PP de Jérez del Marquesado (Granada) exige la dimisión de un edil socialista condenado a multa por injurias

Archivo - Ayuntamiento de Jérez del Marquesado, en imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

JÉREZ DEL MARQUESADO (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal en el Ayuntamiento de Jérez del Marquesado (Granada) ha registrado una solicitud formal de dimisión dirigida al concejal de Urbanismo, José Recasens, del PSOE, tras una sentencia que lo condena a una multa de 360 euros por injurias al hijo del portavoz municipal del PP, menor en el momento de los hechos.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, consultada por Europa Press, es firme en tanto las partes se comprometieron a no recurrirla en el juicio, en el que el edil socialista reconoció los hechos, que ocurrieron el 5 de mayo de 2023 en las dependencias del Ayuntamiento, y por los que se le condena también al pago de 200 euros a la víctima en concepto de indemnización civil.

En una nota de prensa, el PP de Jérez del Marquesado, cuyo portavoz en el consistorio es Jesús Zurita, ha destacado que el juez impuso, en su resolución fechada el pasado 18 de diciembre, "como medida de reparación del daño, la publicación de la sentencia en el tablón de anuncios del Ayuntamiento" durante un periodo de 15 días.

Contextualiza los hechos en la campaña electoral de mayo de 2023. "En el transcurso de una reunión en la que estaba presente el entonces candidato y actual alcalde, José Ángel Pereda, el señor Recasens profirió las expresiones injuriosas contra el hijo del portavoz del grupo popular, quien en aquel momento era menor", han precisado desde el PP.

Para el grupo popular "es importante subrayar que la sentencia se dirige exclusivamente contra el señor Recasens como autor responsable, tras haber reconocido él mismo su culpabilidad ante el juez" y se hace "insostenible" la permanencia de este edil en el equipo de gobierno.

"Un representante público que admite ante un juez haber injuriado a un vecino, en su momento menor de edad, no puede seguir ni un minuto más gestionando los intereses de nuestro municipio", han manifestado desde el grupo municipal del PP en Jérez del Marquesado.

El PP ha hecho hincapié en que "la gravedad de los hechos" se ve acentuada por la orden judicial de exponer la condena en la propia sede consistorial, lo que "menoscaba profundamente la dignidad de la institución". Asimismo, han instado al alcalde de Jérez, José Ángel Pereda, a que proceda "de forma inmediata" a su destitución cumpliendo con el punto 5.9 del código ético y de conducta del PSOE, que exige, según han expuesto los populares, "la dimisión de sus cargos públicos ante procesos penales para salvaguardar la ejemplaridad y responsabilidad de sus representantes".

"La verdad ya es oficial y descansa en el tablón de anuncios de nuestro Ayuntamiento. Ahora es el turno de que el equipo de gobierno asuma su responsabilidad política y devuelva la decencia a la gestión municipal", han concluido desde el grupo popular.