El PP lamenta que "los agricultores y ganaderos están abandonados por el gobierno de Sánchez y Montero"

La senadora del PP de Córdoba y portavoz de Agricultura en la Cámara Alta, Lorena Guerra. - PP

CÓRDOBA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de Córdoba y portavoz de Agricultura en la Cámara Alta, Lorena Guerra, ha lamentado este jueves que "los agricultores y ganaderos se sienten abandonados por el gobierno de Sánchez y Montero, que ni los escucha ni los protege".

En una rueda de prensa, la senadora ha asegurado que "los agricultores y ganaderos, quienes producen alimentos de calidad, defienden el medio ambiente y son el motor de los pueblos, necesitan ayuda, no más burocracia ni imposiciones que dificulten su trabajo".

Desde el PP en el Senado, ha continuado Guerra, "trabajamos para que esto cambie de una vez por todas". "Por eso ayer conseguimos aprobar otra Ley Feijóo en apoyo al campo", ha subrayado, precisando que "es una norma que pone en valor el trabajo de los agricultores y ganaderos, protege la actividad productiva en el medio rural y garantiza el suministro de alimentos en todo el país, incluso en situaciones de crisis".

Además, ha apuntado que "esta ley también busca mejorar la sostenibilidad de las explotaciones, proteger la producción nacional frente a la competencia desleal y apoyar a los jóvenes agricultores que quieran incorporarse al sector".

Según ha expuesto Guerra, "con esta Ley queremos que todos nuestros jóvenes cuenten con herramientas reales, con ayudas directas en crisis, reducción de impuestos, menos burocracia, protección ante fenómenos como incendios, inundaciones o sequías".

"Mi compromiso como portavoz y como agricultora es claro, defenderé a nuestro sector y lucharé para que nuestros hijos puedan dedicarse a esta profesión tan bonita como es el campo", ha defendido, para apostillar que "además de bonita es fundamental para la vida".

"GARANTIZAR ESTABILIDAD"

Así, la senadora ha incidido en que "sin agricultura no hay futuro para nuestros pueblos, ni para España". Por eso, ha aseverado que "con esta ley damos un paso más para garantizar estabilidad, seguridad y oportunidades para quienes nos alimentan cada día".

Guerra ha lamentado que "el PSOE, una vez más, haya votado en contra de esta ley, demostrando que no están al lado del sector primario, sino todo lo contrario".

"Mientras nuestros productores se esfuerzan cada día por producir alimentos, el ministro desaparecido Luis Planas, la ministra Montero y todo el gobierno de Sánchez siguen demostrando su incompetencia", ha criticado la popular, quien ha agregado que "esa es la política que está matando al sector, una gestión ausente, lenta, incapaz de escuchar a quienes alimentan España".

Ante ello, la senadora ha asegurado que desde el PP seguirán "trabajando por y para los agricultores y ganaderos".