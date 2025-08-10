El PP lamenta la "inacción municipal" en verano y exige al alcalde de Jaén que sustituya las vacaciones por la gestión

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha criticado la "parálisis" de la gestión del equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más durante la época estival. El concejal Antonio Losa ha lamentado que el alcalde, Julio Millán, reduzca a cero la acción municipal en los meses de julio y agosto, "idóneos" para acometer obras en las vías públicas por la baja densidad del tráfico.

"Mientras los ayuntamientos de otras capitales de provincia andaluza, como Granada, Cádiz, Sevilla y Almería, multiplican sus intervenciones en verano, el de Jaén hace lo contrario", ha expuesti el edil 'popular' en una nota, quien compara la inacción actual en la ciudad con las numerosas obras llevadas a cabo durante el mismo período de 2024, cuando el PP estaba al frente del equipo de gobierno.

Losa también ha citado como ejemplos de gestión estival eficiente las intervenciones integrales que el año pasado se llevaron a cabo desde el área de Mantenimiento Urbano en la calle Los Álamos y la calle Puerta del Ángel, así como el plan de señalización vial. A su juicio, el Ayuntamiento aprovechó entonces el descenso del tránsito de vehículos inherente al verano para acometer estos proyectos.

Además, el concejal ha incluido entre los numerosos perjuicios para la ciudadanía derivados de la moción de censura la paralización de las obras municipales en el período estival. "Este año Julio Millán ha preferido irse a la playa y dejar abandonada la ciudad", ha precisado el concejal del PP, quien ha pedido al regidor que sustituya las vacaciones por la gestión a tiempo completo de los servicios públicos.

Para argumentar su denuncia Antonio Losa ha aclarado que Julio Millán acomete en la actualidad "cero planes de asfaltado, cero planes de acerados y cero planes de señalización vial". Así, el edil 'popular' ha añadido que el equipo de gobierno "tampoco ejecuta obras menores ni de emergencia en los barrios, circunstancia que impide mejorar la calidad de vida de los jiennenses".

La situación, consecuencia de la desidia municipal, ha revelado, a juicio del PP, "la falta de planificación de un equipo de gobierno que tras la moción de censura ha dado la espalda a la ciudadanía", precisa Losa.

De ahí que el Grupo Popular ha exigido a PSOE y Jaén Merece Más que acometan intervenciones antes de que concluya el verano. Lo que requiere "seriedad y organización" de los gobernantes, que deberían de priorizar los intereses de la ciudadania a los suyos: "Justo lo contrario de lo que hace Millán".

El concejal popular ha acusado al alcalde de demorar las intervenciones intencionadamente.

Asimismo, ha asegurado que la táctica de Julio Millán, empleada con anterioridad, es aplazar las obras hasta el tramo final del mandato para acometer proyectos simultáneamente al filo de las elecciones municipales. Esta táctica "perjudica" a la sociedad jiennense, que requiere actuaciones durante los cuatro años.

"Los jiennenses tienen calado ya a Julio Millán: saben que durante años tiene a la ciudad abandonada y que espera a ejecutar obras poco antes de que concluya el mandato", ha explicado el concejal, quien, tras advertir al alcalde de que esta táctica "sectaria y partidista" no le servirá de nada, le ha pedido que planifique y acometa intervenciones de una manera constante en el conjunto de la capital.

Losa tmabién ha responsabilizado especialmente de la inacción al alcalde, cuya veteranía política no se refleja en modo alguno en la gestión. "Hay que recordar que Julio Millán acumula, en períodos alternos, cinco años como regidor. Su experiencia debería haber sido suficiente como para elaborar planes estivales, pero, por la que parece, prefiere las tumbonas al despacho", ha concluido.