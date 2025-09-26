El PP lamenta que "miles de jóvenes cordobeses sufren a diario el pésimo funcionamiento de los trenes a Rabanales"

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva con Ángel López y un joven en el Campus de Rabanales. - PP

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha lamentado este viernes que "miles de jóvenes cordobeses sufren a diario el pésimo funcionamiento de los trenes" que hacen el trayecto Córdoba-Rabanales, de manera que, según ha expuesto, "es una realidad contrastada que los servicios ferroviarios que gestiona el gobierno de Sánchez y Montero pasan su peor momento, y en mayor medida los servicios demandados por los cordobeses, ya sean de alta velocidad, media distancia y cercanías".

Desde el Campus Universitario de Rabanales, junto al presidente de Nuevas Generaciones de Córdoba, Ángel López, la senadora ha criticado que "sobre el papel parece que hay muchas frecuencias, pero la realidad es muy distinta a lo que dice el gobierno del PSOE", de forma que "los estudiantes, profesores y trabajadores que van a Rabanales están hartos, porque los trenes llegan tarde casi todos los días; hay cancelaciones sin previo aviso, sin información y sin alternativas; en hora punta no hay espacio, y muchos se quedan tirados en el andén", ha relatado Casanueva.

En este sentido, ha advertido de que "las consecuencias de estos malos servicios ferroviarios en Córdoba entorpecen el día a día de muchas personas", puesto que "llegan tarde a clase, a exámenes, al trabajo", a lo que ha añadido que "lo que antes era una excepción, ahora es la nueva normalidad".

Así, la senadora y vicepresidenta de la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en la Cámara Alta ha anunciado que exigirán explicaciones al gobierno de Sánchez. "Vamos a pedir información sobre la situación y soluciones ya, porque este no es un capricho, es un servicio público esencial para una ciudad universitaria como Córdoba", ha defendido.

"Esta realidad no sólo se da en los trenes a Rabanales", ha agregado, para apuntar que "en 2023, uno de cada cuatro trenes AVE entre Madrid, Córdoba y Sevilla llegó con retraso, según la última respuesta que ha dado el Gobierno a los senadores cordobeses del PP". "Si el AVE falla, qué podemos esperar del resto de trenes", se ha preguntado Casanueva.

La senadora ha criticado que "el gobierno de Sánchez mire para otro lado ante esta situación", al tiempo que ha remarcado que "es inaceptable que el ministro avise de que en los próximos dos años los problemas van a aumentar".

Ante ello, ha aseverado que "desde el PP no nos vamos a resignar, vamos a seguir exigiendo que se invierta en Córdoba en mantenimiento y en personal de los trenes, y que se prioricen las necesidades reales de la gente, no las exigencias de los socios de Sánchez".

"Pedimos al PSOE de Sánchez que actúe ya, que deje de hacer propaganda y garantice un transporte público digno, puntual y fiable a los jóvenes, los docentes y los trabajadores", ha expresado la popular, quien ha mantenido que "Córdoba no puede seguir teniendo una ciudad universitaria con un tren de tercera" y ha asegurado que "desde el PP vamos a defender los intereses de los cordobeses para que nadie se quede tirado en el andén".

"UN PROBLEMA CONSTANTE"

Por su parte, López ha afirmado que más de 20.000 personas vienen todos los días al Campus Universitario de Rabanales, entre jóvenes, investigadores, profesores y trabajadores de la Universidad, y "muchos de ellos lo hacen usando el transporte público ferroviario".

"Lo que debería ser una conexión ágil y cómoda se ha convertido en un problema constante con retrasos, pocas frecuencias y un servicio que lejos de facilitar la vida a los estudiantes se la complica", ha dicho, para añadir que "es una situación que se repite y que genera incertidumbre, malestar y en muchos casos perjuicios académicos y personales".

Desde Nuevas Generaciones de Córdoba, ha relatado su presidente, "exigimos un transporte público eficaz para los jóvenes cordobeses, que responda a nuestras necesidades y que esté a la altura de una ciudad universitaria como la nuestra". "Reclamamos soluciones y que se escuche la voz de los estudiantes", ha declarado.