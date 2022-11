El PP lamenta que el PSOE "ha perdido el norte y Espadas se ha convertido en el palmero de Pedro Sánchez"

IBROS (JAÉN), 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha sostenido este viernes que el PSOE "ha perdido el norte", y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, "se ha convertido en un palmero" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "fía su futuro político a aplaudirle las gracias" al también líder del PSOE.

Por eso, cuando Sánchez "anuncia que quiere derogar el delito de sedición, Espadas aplaude", al igual que "cuando el PSOE se muestra partidario de reducir las penas por malversación", según ha criticado Miguel Tellado en una atención a medios en una visita al municipio jiennense de Ibros, reseñada por el PP en una nota.

El vicesecretario de Organización 'popular' ha advertido de que en España se está viviendo "una situación muy grave" en la que "el Gobierno que se denomina de la gente se ha convertido en el Gobierno que legisla para los delincuentes".

"Lo han hecho con el delito de sedición, con su intento de modificar las penas por malversación y también está ocurriendo con la ley de Irene Montero del 'Solo sí es sí'", ha añadido Tellado, que, frente a ello, ha defendido que "hay otra forma de hacer política, y el ejemplo más evidente es Juanma Moreno aquí en Andalucía, donde se ha presentado un presupuesto para 2023 que crece en gasto social, en sanidad, en política social, en educación".

Unos presupuestos, según ha continuado el dirigente del PP, que "surgen de la receta de la recuperación económica que Juanma Moreno ha aplicado en esta comunidad", que pasa por "bajar impuestos para reactivar la actividad económica, para incrementar la recaudación, subir la inversión pública y blindar los servicios públicos".

"Y eso ha permitido que en sólo tres años y medio Andalucía se convierta, junto a la Comunidad de Madrid, en los dos grandes motores económicos de España", ha valorado Miguel Tellado.

"PREOCUPADOS" CON LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

El vicesecretario de Organización del PP ha advertido de que en su partido están "francamente preocupados con los últimos acontecimientos", ya que "desde la aprobación de la 'Ley del Solo sí es sí' hay condenados por agresiones sexuales que están saliendo de prisión y consiguiendo revisiones a la baja".

Al respecto, ha criticado que, "frente a esa situación que desde el PP habíamos alertado, y desde entidades de jueces y magistrados lo habían advertido, el Gobierno de España ni pide disculpas ni asume responsabilidades".

Por ello, Tellado ha advertido de que "la ministra Montero y la ministra de Justicia deberían dimitir de forma inmediata, pero lejos de hacerlo, escuchamos a la ministra Montero acusar públicamente a los jueces de ser machistas y trata de establecer una cortina de humo para tapar su incompetencia".

"Irene Montero debería dimitir cuanto antes porque no está habilitada para volver a sentarse en la mesa del Consejo de Ministros y, si no dimite, Pedro Sánchez debería de cesarla, y si no la cesa Sánchez en el fondo está asumiendo toda la responsabilidad de los que está pasando en nuestro país", ha dicho Miguel Tellado.

El dirigente del PP ha remarcado que desde su partido creen "que otra forma de hacer política es posible", y por eso el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha anunciado que, si llegamos al Gobierno", se compromete a "recuperar el delito de sedición, el de convocatoria de referéndum ilegal y a defender el Estado de derecho", pero "para eso hace falta que tengamos la oportunidad de llegar al Gobierno para impulsar todas esas reformas", ha incidido.

Tellado ha hecho hincapié en que "hay que parar a Pedro Sánchez, que ha demostrado que no tiene límites", y por eso se ha dirigido a los socialistas para decirles que, "si aún queda alguien sensato en el Partido Socialista, debería decirle hasta aquí hemos llegado, porque el interés general no se puede ver sobrepasado por el interés personal del presidente del Gobierno".

Para terminar, el vicesecretario de Organización del PP ha reivindicado que "España necesita un Gobierno que desde la responsabilidad y desde planteamientos éticos y morales respete el Estado de derecho, la separación de poderes y arregle de una vez por todas lo que está sucediendo".