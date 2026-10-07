PP-A llama a Sánchez "tramposo" y asegura que "peleará cada minuto" para garantizar "limpieza" de las elecciones

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín (Fotografía de Archivo) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha manifestado este miércoles que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea un "tramposo" ha generado ciertas "dudas" sobre la "limpieza" del proceso electoral de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Así se ha expresado, en rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha indicado que el hecho de que para "la mayoría de los españoles", Pedro Sánchez sea un "tramposo, inquieta porque siembra de dudas el proceso electoral".

"Pese a que tenemos un presidente del Gobierno que es capaz de alterar un censo mediante una ley (la de 'Nietos') que introduce a centenares de miles de personas en ese censo, posiblemente porque piensa que eso de alguna manera a él le puede beneficiar electoralmente, el PP va a estar peleando cada minuto de este proceso electoral por garantizar la limpieza del mismo", ha recalcado.

Toni Martín ha señalado que el hecho de que "existan serias dudas sobre la honestidad" del presidente del Gobierno a la hora de hacer cualquier cosa, no quita "el hecho de que todos los funcionarios que trabajan" en un proceso electoral son "personas honradas, personas decentes que van a hacer su trabajo para garantizar también la limpieza en este proceso".

Ha considerado que el proceso electoral en España tiene "garantías", y si hay "dudas sobre que algunas cosas no lo sean, para eso estamos también los representantes de los ciudadanos, para trabajar y que se produzca el proceso en garantía y los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto como bien lo decidan, con garantías plenas de limpieza".

De otro lado, Toni Martín ha manifestado que Pedro Sánchez también ha sido un "tramposo en estos ocho años en su relación con Andalucía", con un "maltrato" permanente a esta comunidad por el hecho de que no vota mayoritariamente al PSOE.

Ese "maltrato", según Martín, se ha reflejado en todos los ámbitos, en las inversiones, en la financiación autonómica o en la construcción de infraestructuras ferroviarias, carreteras o de obras hidráulicas. "Pues no las hago porque Andalucía no me vota", ha dicho Toni Martín sobre la actitud de Pedro Sánchez con esta tierra.

"La trampa de Pedro Sánchez con Andalucía se ha llamado maltrato y eso hay que decirlo y hay que recordarlo ahora que toca ir a votar. Nosotros no hemos tenido un gobierno amigo en Madrid, hemos tenido un gobierno que decidió ser el enemigo de Andalucía estos ocho años", ha añadido el portavoz del PP-A, quien ha señalado que el Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno ha tratado de contrarrestar esa situación.

"Durante ocho años hemos tenido un Gobierno que decidió ser el enemigo de Andalucía desde Madrid", ha agregado Martín, apuntando que eso "puede cambiar" a partir del día 29 de noviembre si el PP llega al gobierno del país.

De otro lado, el portavoz parlamentario del PP-A se ha referido a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien, en 2014, era la consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía que "vendió 70 edificios" de la administración autonómica a "lo que ella denomina un fondo buitre por 300 millones de euros" para arreglar el "problema" que tenía de incumplimiento del objetivo de déficit.

"Y, además de eso, la Junta de Andalucía se queda de alquiler en esos 70 edificios durante 20 años. En esa operación para salvarle la cara a una mala consejera de Hacienda, se gastó 600 millones de euros en alquiler y, además, perdió la propiedad de esos 70 edificios", ha indicado Toni Martín.

"En Andalucía, el problema no han sido los fondos buitres, sino que hemos tenido una consejera buitre, que ha sido la señora Montero, y hay que tener desvergüenza política para venir ahora a hablarnos de lo malo que son los fondos buitres y de lo bueno que son ellos", ha señalado Toni Martín.