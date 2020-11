PP-A llegará "a donde haga falta para defender la libertad" educativa frente a la "peligrosa" Ley Celaá

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP andaluz, Toni Martín, ha asegurado este viernes que el partido llegará "hasta donde haga falta por defender la libertad" de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, frente a la Lomloe, la nueva norma de educación conocida como Ley Celaá, y que ha calificado de "peligrosa y discriminatoria".

En rueda de prensa, el dirigente popular anunció que la intención del PP es "derogar esta ley antisocial cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa", y recordó que el

partido ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas y de presentación

de iniciativas en todas las instituciones como paso previo al registro de un

recurso en el Tribunal Constitucional. Para Martín la Lomloe "reduce la calidad del sistema educativo y desprecia el esfuerzo de los alumnos y de los docentes al bajar el nivel permitiendo titularse a alumnos con suspensos".

Además, ha criticado la "reducción del control de la Alta Inspección Educativa y eliminación de las pruebas de acceso al cuerpo de inspectores", y ha considerado un "atentado contra el artículo 3.1 de la Constitución Española" la eliminación del castellano como lengua vehicular, y "desoír" la demanda social al reducir la capacidad de las familias para elegir en libertad el tipo de educación para sus hijos. Ha denunciado también la eliminación de los centros de educación especial.

Ha dicho que el objetivo de la ley no es otro que "imponer una norma al servicio de los intereses partidistas" de PSOE, Podemos y nacionalistas, aunque para ello haya que "cargarse la educación con criterios ideológicos y sectarios" al tiempo que señaló que el PP quiere para las familias "la libertad que tuvo Celaá para elegir la educación de sus hijas".

"El dicho de no quieras para los demás lo que no quieras para ti no funciona para esta ministra ni para este Gobierno", ha apuntado Toni Martín, para quien "atacar a la enseñanza concertada es atacar en Andalucía a más de 330.000 familias, 20.000 trabajadores y casi 2.000 centros".

Ha agregado que la enseñanza concertada garantiza que todas las familias, independientemente de su "nivel socioeconómico, puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos", ya ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "haya entregado la educación de nuestros hijos a los independentistas para sacar los Presupuestos Generales el Estado adelante y seguir en el poder".

"El futuro de nuestro país dependerá de una ley cargada de sectarismo político y adoctrinamiento ideológico, y que incumple los principios constitucionales al anular la libertad educativa y al castellano como lengua vehicular", afirmó.

En su opinión, "el PSOE ha dejado de ser un partido de Estado rompiendo el pacto constitucional con una ley que es de todo menos educativa". Toni Martín señaló que, por el contrario, "desde el Gobierno de Juanma Moreno se defiende el derecho de los padres a elegir el modelo educativo para sus hijos", y destacó que "los presupuestos andaluces contemplan por primera vez la creación de 60 unidades de FP y Bachillerato concertadas para 2021".

"El compromiso es que estas plazas se incrementen entre un 20 y un 25% en 2022", según ha dicho, apuntando el "récord de profesores" en la educación pública andaluza, con 109.000 docentes.