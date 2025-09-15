El PP lleva a la Fiscalía unas obras en fincas de La Zubia (Granada), entre ellas una "del cuñado de la alcaldesa"

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Zubia (Granada), José Torregrosa, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial por unas obras que ha señalado que se han acometido este mes de agosto por parte de operarios municipales para la instalación de tuberías de abastecimiento de agua a parcelas en suelo rústico, entre ellas "la finca del cuñado de la alcaldesa" del municipio metropolitano, Purificación López, del PSOE.

Son unas obras que, según ha subrayado el PP en una nota de prensa este lunes, "carecen de licencia municipal y de expediente administrativo que las respalden". Según ha expuesto Torregrosa en la denuncia, los trabajos se habrían ejecutado "con medios y personal público" y tendrían como objetivo "posibilitar la acometida de agua potable a fincas agrícolas, un tipo de actuación expresamente prohibida por la normativa urbanística al tratarse de suelo rústico con protección cautelar".

Además, ha indicado que el suministro de agua en La Zubia "nunca lo ejecuta directamente el Ayuntamiento, sino la empresa concesionaria Emasagra, o bien compañías homologadas por la misma".

"EN BENEFICIO DE UN PARTICULAR"

Torregrosa ha señalado que se trata de una obra "supuestamente improcedente, realizada en beneficio de un particular, en este caso el cuñado de la alcaldesa, lo que podría constituir un claro caso de utilización de recursos públicos para fines privados".

El concejal popular ha advertido de que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio, de cohecho, de malversación y de prevaricación administrativa. Por ello, ha pedido a la Fiscalía que "investigue lo ocurrido y depure responsabilidades". "Estamos ante un caso muy grave que afecta a la gestión del ayuntamiento de La Zubia. No podemos permitir que se utilice el ayuntamiento como si fuera una empresa familiar", ha concluido Torregrosa.