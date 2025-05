PP-A: "Moreno da la cara y gestiona, mientras Sánchez impone el 'sálvese quien pueda"

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha manifestado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moremo está dando "la cara y gestiona" ante las consecuencias del apagón eléctrico, mientras que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "impone el 'sálvese quien pueda".

En rueda de prensa, lo que se vivió el lunes con el apagón fue algo "anómalo y una quiebra del pacto entre la ciudadanía y el estado", porque "por más que se mienta" desde el Gobierno central, la Red Eléctrica "es parte del estado".

Ha señalado que la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, está en el cargo "no por su capacidad ni conocimiento en la materia, que no lo tiene, sino por su vinculación con el PSOE", ya que fue ministra del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y "el premio a su labor fue un cargo que hoy, sin lugar a dudas, podemos decir que le queda muy grande".

Repullo ha incidido en que Pedro Sánchez "tardó seis horas en dar la cara, y cuando lo hizo, empezó por el final, es decir, por lo único que a él le interesa, que la gente no se crea los bulos, pero el primero que sembró la duda fue él".

"Tras seis horas de oscuridad real y de oscuridad informativa, tras seis horas de no saber nada, sale a figurar y a generar inseguridad en la ciudadanía", ha lamentado Repullo, advirtiendo de que "la mejor manera de luchar contra la desinformación es informar, cosa que no se ha hecho aún".

Ha lamentado que, a día de hoy, "no sabemos qué pasó ni quién asumirá la responsabilidad de este episodio trágico y calamitoso de nuestra historia". "La presidenta socialista de Red Eléctrica dice que no sabe qué ocurrió y que no hay diagnóstico ni solución, y así, nadie nos puede garantizar que no se vaya a repetir otro episodio como éste", ha dicho.

Según Repullo, "los ciudadanos pagamos una factura muy alta por el precio de la luz, para que luego el Gobierno de Sánchez reparta culpas y escurra el bulto".

Ha indicado que, por el contrario, en Andalucía "Juanma Moreno hizo lo que debía, garantizar la seguridad de los andaluces y procurar la mayor cantidad de recursos posibles, gracias al trabajo de todos los profesionales y del propio Gobierno autonómico, favoreciendo la coordinación con todas las administraciones, tranquilizando a los ciudadanos con seguridad, con seriedad y sin especulaciones ni relatos".

Así, Repullo ha valorado que "Juanma Moreno dio la cara mientras el PSOE-A se dedicó a atacar a la Junta, al presidente y a defender a Pedro Sánchez". "Andalucía tiene un presidente que va de frente, sin matices, sin dobles sentidos y sin medias verdades", ha afirmado.

Ha señalado que entiende que a la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, eso le sorprenda porque ella "ha aprendido de la otra política, la del 'yo no he sido', la del 'PP lo hubiera hecho peor' o la del 'no ha sido para tanto".

A su juicio, "es lo que estamos viendo cuatro días después del apagón: esto es un sálvese quien pueda" en el Gobierno central.

Al hilo de lo anterior, Antonio Repullo ha apuntado cómo ayer, María Jesús Montero, para "defender la gestión de su Gobierno en esta crisis, comparó el apagón con el 11 de marzo, donde el yihadismo dejó 192 muertos e hirió a más de 1.800 personas". "Es miserable utilizar aquel dolor para atacar al PP, para no dar explicaciones de su nefasta gestión, y para defender a Pedro Sánchez y la falta de inversión en infraestructuras públicas y los enchufes en la administración", ha señalado.

Un gobierno del PSOE, según ha indicado, que, "en lugar de informar, de sacar conclusiones y de ponerse al servicio de los españoles, deriva hacia abajo las responsabilidades políticas que le afectan de forma directa y que utiliza la tragedia que ellos mismos han ocasionado para atacar al Partido Popular".

Según Repullo, "lo que ocurrió el lunes es un síntoma más de algo que lleva años pudriéndose, un estado cada vez más colonizado por el PSOE, más debilitado por los favores y más abandonado por la falta de gestión", sobre todo, porque Pedro Sánchez "ha hecho de la mentira y la propaganda su forma de gobierno".

Para Repullo, "no hay mayor diferencia entre el modelo de Juanma Moreno y el de Pedro Sánchez que la forma en la que reaccionan ante una crisis". "Uno protege y el otro improvisa; uno da la cara y el otro desaparece, y uno soluciona y el otro señala culpables", según el dirigente del PP-A, para quien "la gran encrucijada de España es elegir entre quienes quieren construir o entre quienes están dispuestos a destruirlo todo para mantenerse en el poder".