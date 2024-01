El PP-A muestra su apoyo a la Plataforma de Afectados Avant Andalucía ante "el deterioro" en el servicio

CÓRDOBA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, junto a la parlamentaria andaluza Beatriz Jurado y la senadora Cristina Casanueva han mantenido un encuentro con la Plataforma de Afectados Avant Andalucía en la que han trasladado el apoyo de la formación política a este colectivo de usuarios de trenes de Cercanías y Media Distancia, "que llevan meses sufriendo cada día el deterioro del servicio que ofrece este transporte público dependiente del Gobierno de España".

En el encuentro, los dirigentes populares han recogido las demandas de este colectivo que pasan por "el aumento de plazas, frecuencias y trayectos en los horarios utilizados para desplazamientos laborales, compromiso de puntualidad real, resolución de incidencias, calidad en el servicio y transparencia informativa". En definitiva, defienden que "el transporte de Cercanías y Media Distancia cumpla su finalidad como transporte público de calidad, sostenible y que garantice la movilidad como un derecho del ciudadano", según ha informado el PP en una nota.

A esta situación se une "la decisión unilateral de Renfe de modificar horarios y trayectos en horas laborales --7,25 y 8,25 horas-- en trenes Avant en Córdoba, Málaga y Sevilla, que están afectando de forma masiva a muchos trabajadores haciendo casi imposible que puedan llegar con puntualidad a sus puestos de trabajo", han advertido.

Ante ello, el PP se ha mostrado al lado de los usuarios de este transporte que "día a día sufren retrasos, incumplimiento de horarios, falta de plazas, incidencias de todo tipo que no se solucionan y de las que no informan a los ciudadanos, etc". "Es incomprensible e intolerable que un servicio público que siempre ha gozado de buena calidad se deja morir por parte del Gobierno de Sánchez, y no sólo en la provincia", ha subrayado Repullo, quien ha indicado que "la situación de los ferrocarriles en Andalucía afecta a miles de personas que tienen que desplazarse a su puesto de trabajo cada día y tienen serios problemas para hacerlo".

Además, los dirigentes populares han trasladado a la plataforma la proposición no de ley (PNL) del PP, que fue aprobada en el Parlamento andaluz en el mes de octubre, en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a impulsar el Pacto por el Ferrocarril para "revisar de forma urgente el mapa ferroviario de Andalucía, así como la planificación, redacción de proyectos, licitación y ejecución de las obras de las infraestructuras ferroviarias necesarias para alcanzar la total interconexión entre todas las provincias".

"LA GESTIÓN ESTATAL ES INSUFICIENTE"

Asimismo, el gobierno andaluz de Juanma Moreno ha reclamado al Ejecutivo central "la necesidad de mejorar las frecuencias y tiempos de viaje de las conexiones ferroviarias entre las capitales andaluzas". "Es evidente que la gestión estatal es insuficiente y no satisface la demanda real de los usuarios, ni ofrece la fiabilidad y las frecuencias necesarias para atender a los usuarios", ha afirmado el número dos del PP regional.

Así, el Gobierno de Andalucía, a propuesta del PP, ha pedido al Gobierno de España y a la operadora estatal de la red ferroviaria que "cubra las bajas de personal, refuerce la plantilla y aumente la frecuencia de los tres de Media Distancia en todas las líneas de Andalucía". "El objetivo es atender la demanda real y acabar con las demoras que se producen por la mala gestión y la desidia de la administración competente, que es el Gobierno de Sánchez", ha apostillado el secretario general del PP autonómico.

Frente a esto, ha valorado que "el Ejecutivo regional hace un esfuerzo importante en mejorar la movilidad de los andaluces a través del transporte público, y en apenas un año se han puesto en marcha grandes obras de infraestructuras que llevaban más de diez años paradas, como el Metro de Sevilla, Málaga y Granada, los tranvías de la Bahía de Cádiz, Alcalá de Guadaira y Jaén", a lo que ha sumado "las obras de mejora en las nueve estaciones de autobuses, entre ellas la de Córdoba, el aumento de las rutas de transporte a demanda y los planes de transporte metropolitano que se redactan en todas las provincias".

Igualmente, Repullo ha citado que "el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) canalizará una inversión de 8.000 millones de euros en los próximos diez años para mejorar el transporte y la movilidad en la comunidad".

Por tanto, ha aseverado que "el presidente Juanma Moreno tiene un compromiso firme para que ningún andaluz se quede desconectado, por impulsar la movilidad en transporte público y de calidad y se demuestra con hechos y con inversiones", pero "este esfuerzo se verá empañado si las conexiones ferroviarias de Media Distancia y Cercanías, que gestiona el Gobierno central, no ofrecen un buen servicio a los ciudadanos", ha asegurado, recordando que "la Junta de Andalucía ha llegado incluso a proponer al Gobierno de España asumir la gestión, con la financiación estatal que corresponda, de los servicios entre capitales para aumentar las frecuencias y los horarios".

"Desde el PP vamos a seguir defendiendo un transporte público de calidad en Andalucía, y apoyamos a esta plataforma cordobesa en sus demandas y reivindicaciones", ha remarcado el popular.