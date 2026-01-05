PP muestra su "consternación y repulsa" ante la muerte violenta de una mujer en Quesada (Jaén)

Concentración por la muerte de esta vecina de Quesada - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO EN JAÉN

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Jaén ha mostrado su "profunda consternación y pesar" ante "el terrible suceso" ocurrido en Quesada (Jaén), con la muerte violenta de una mujer. El PP ha emitido un comunicado en el que se suman "al inmenso dolor de todo un pueblo" al tiempo que trasladan sus "más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados de la víctima en estos momentos de desolación".

Por estos hechos está detenido la expareja de la víctima, otro vecino del municipio. "Con la máxima cautela y respeto a la investigación en curso, y a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades competentes, desde el PP queremos manifestar nuestra absoluta repulsa ante este asesinato, que se está investigando como posible caso de violencia de género", señala el escrito.

El PP ha incidido en su condena "firme y rotunda" de cualquier forma de violencia contra las mujeres y su compromiso con la erradicación de esta realidad. Al mismo tiempo, ha defendido que frente a la violencia, lo único que cabe es "unidad, firmeza y tolerancia cero".