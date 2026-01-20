Junta levanta la suspensión del contrato de operaciones del tranvía de Jaén al desestimarse el recurso de la UTE de Alsa

Una unidad del tranvía de Jaén en cocheras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha levantado este martes la suspensión cautelar de la licitación del contrato de operaciones del tranvía de Jaén. Lo ha hecho una vez que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta (Tarcja) ha desestimado el recurso que había planteado la unión temporal de empresas (UTE) de la que forma parte Alsa, concesionaria del autobús urbano en la ciudad.

De esta manera, el citado órgano "ha ratificado la decisión de la mesa de contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda" de revocar la propuesta de adjudicación definitiva a favor de la UTE Nex Continental Holdings SLU Alsa Ferrocarril SAU National Express Rail Gmbh por no entregar una documentación y presentarla "fuera del plazo concedido para la subsanación".

"El tribunal da por buenos los argumentos expuestos por la administración autonómica para la exclusión de esta oferta", han señalado a Europa Press desde el departamento que dirige Rocío Díaz.

Así, "considera que la documentación que no aportó en tiempo y forma la UTE era requisito necesario para la adjudicación y que no existe ningún vicio de nulidad o anulabilidad que pueda acreditarse al órgano de contratación".

Igualmente, ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Jaén "por falta de legitimación", al entender el Tarcja que el Consistorio "no es órgano de contratación ni parte en el procedimiento, ni tiene facultades decisorias sobre la adjudicación".

"El interés económico, esgrimido por la UTE y por la administración local, ha argumentado el tribunal, no basta ni le legitima para presentar un recurso especial ni para condicionar la adjudicación", ha explicado.

Una vez conocidas las conclusiones del tribunal, la mesa de contratación de la Junta de Andalucía ha levantado este martes la suspensión del contrato para seguir la licitación del contrato de operaciones del tranvía y analizar la documentación presentada por la segunda mejor oferta para proceder a su adjudicación.

Se trata de la planteada por la UTE Avanza Movilidad Integral SL Avanza Tren SA, con una propuesta económica que supone unos 2,7 millones más que la de la unión que integra Alsa.

"Finalmente, se ha tratado de una situación que ha supuesto un retraso de apenas tres semanas sobre lo previsto. El objetivo es adjudicar cuanto antes para contar con todos los contratos necesarios para la puesta en funcionamiento del tranvía de Jaén", ha destacado la Consejería.

BLOQUES

En este caso, el contrato de servicios de operacines se divide en tres bloques. El primero está centrado en la operación del sistema e incluye la conducción de tranvías, atención al cliente, inspección, planificación, gestión del billetaje, limpieza, seguridad y vigilancia, gestión del aparcamiento disuasorio.

El segundo bloque corresponde a la coordinación operacional del mantenimiento, con tareas como supervisión de contratistas, uso del Sistema de Gestión del Mantenimiento (GMAO), el control de la documentación técnica y el apoyo técnico a la Administración.

Por último, la atención al cliente y el control del fraude forman parte del tercer bloque, en el que figura la gestión de oficinas de atención al usuario, encuestas de satisfacción, campañas de concienciación y control de fraude.

El tranvía de Jaén --que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en la primavera de 2011-- tiene un trazado de 4,78 kilómetros, que discurren íntegramente en superficie con vía doble banalizada. Está dotado con señalización lateral luminosa y circulación en modo marcha a la vista con sistema de prioridad semafórica en todos los cruces. A lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas, así como un depósito para el material rodante.