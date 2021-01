PP-A niega que la modificación del Reglamento del Parlamento vulnere la democracia y afea que "se intente tergiversar"

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del grupo parlamentario del PP-A, Ana Vanessa García, ha negado este jueves que con la modificación que se está planteando del Reglamento del Parlamento se vaya a "vulnerar la democracia interna de los grupos ni la que impera en el Parlamento" y ha reprochado que haya diputados que "intenten tergiversar", "sacarlo de contexto y con ánimo de confundir".

En rueda de prensa. García ha destacado que "algunos diputados" quieren hacer "ruido" con este asunto y "llamar la atención porque han tenido algún problema en su grupo parlamentario" en referencia a la que fuera coordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez.

"Entendemos que los no adscrito estén enfadados porque no se ha hecho lo que ellos querían, pero tienen que entender que una vez que no se pertenece a un grupo los órganos donde la representatividad es en proporción a la existente en el Pleno deben ser modificados para que no se altere esa proporcionalidad", ha explicado.

Según ha detallado, la modificación busca que la presencia de tantos no adscritos "no altere las mayorías en órganos donde no están presentes todos los diputados sino que son siguiendo la proporción".

Por último, ha subrayado que ningún grupo parlamentario va a vulnerar la democracia, ni el Estatuto de Autonomía para Andalucía ni el Reglamento del Parlamento. "No lo van a permitir los letrados ni la Mesa de la Cámara", ha concluido.