PP-A no se cierra a un 'cara a cara' Moreno-Montero: "Valoraremos todos los escenarios que se planteen"

Archivo - El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo - PP-A - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A no ha cerrado este lunes la puerta a la posible celebración de un 'cara a cara' en medios de comunicación entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el partido, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, durante la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Valoraremos todos los escenarios que se plantean, pero de momento no se ha planteado esa situación", según ha señalado en rueda de prensa el secretario general del PP-A y director de la campaña, Antonio Repullo.

Este lunes, precisamente, RTVE ha propuesto la celebración, el 7 de mayo, de un debate entre los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía cuyas formaciones tienen representación parlamentaria, y un cara a cara, el 4 de mayo, entre el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, y la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, con motivo de las elecciones autonómicas.

Antonio Repullo ha indicado que, lógicamente, tendrá que haber el "clásico" debate entre los candidatos a la Junta de los partidos con representación parlamentaria, y entre los cabezas de lista por cada una de las provincias.

Ha señalado que los andaluces tienen que conocer cuáles son las propuestas que hacen los partidos y que, evidentemente, el PP-A estará en "los debates clásicos que ha habido siempre, que son en los que participan los candidatos de todas las formaciones políticas" y si se abre "otro escenario, se valorará también".

En relación con las encuestas que han empezado a salir en medios de comunicación de cara al 17 de mayo y que apuntan que el PP-A podría revalidar la mayoría absoluta, ha indicado que los sondeos "no son más que un estímulo para seguir trabajando y saber que tenemos una valoración positiva por parte de un amplio espectro de la sociedad andaluza".

"Muchos andaluces y andaluzas entienden que el PP es su partido favorito y quieren que Juanma Moreno siga siendo el presidente de la Junta, pero nosotros vamos a planificar una campaña que esté alejada de cualquier euforia y triunfalismo", ha señalado el dirigente popular.

Ha defendido que Juanma Moreno es "la mejor opción de los andaluces para seguir progresando, para seguir aplicando políticas útiles, para seguir trabajando con lealtad institucional, con rigor y, sobre todo, con resultados".

Para Repullo, durante la campaña se van a evidenciar dos modelos: El del Gobierno "sereno, cercano, que escucha y que resuelva los problemas" de Juanma Moreno, y el del "ruido, la confrontación y la inestabilidad" que representa el PSOE-A, cuya candidata es la "extensión del sanchismo en nuestra tierra".

A su juicio, "Montero es una candidata de paso que viene obligada a Andalucía y que después se volverá a Madrid" y, por ello, "no deja su escaño" en el Congreso de los Diputados. Ha señalado que todo apunta, "y hoy hay muchas encuestas que lo dicen, que obtendrá el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía".

"Andalucía no necesita una candidata de paso", según Repullo, quien ha recalcado que, "frente a quienes quieren traer la polarización, nosotros vamos a defender la vía andaluza; frente a aquellos que quieren importar el lío, nosotros vamos a defender la estabilidad, y frente a quienes solo quieren y vienen a confrontar, nosotros vamos a seguir ofreciendo gestión, moderación y resultados".

Por eso, según ha manifestado, en las elecciones del 17 de mayo se va a decidir "si Andalucía sigue avanzando o si vuelve atrás".