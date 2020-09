PP-A no cree que cada ccaa pueda fijar su nivel de déficit y reclama mas del 2 por ciento para Andalucía

SEVILLA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha dudado este miércoles de que cada comunidad pueda fijar su nivel de déficit tras el anuncio del Gobierno central sobre la suspensión de las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 y ha abogado por que Andalucía tenga un margen de déficit superior al 2 por ciento de cara a la elaboración de sus cuentas para el próximo ejercicio.

Así se ha pronunciado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado este miércoles que se suspenden las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021.

Ha manifestado que no sabemos el alcance que va a tener ese anuncio de la ministra y ha señalado que, evidentemente, tiene que haber un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sabemos qué significa ese pronunciamiento. "Entiendo que lo que la ministra quiere decir es que se va a establecer un nuevo sistema de tope máximo de deuda, un margen más flexible en relación con el déficit y, seguramente también una flexibilización de la regla de gasto", según ha expresado Nieto, quien ha augurado que "pronto" habrá noticias de "matización" de las palabras de Montero.

Ha insistido en que en este momento hay muchas "incógnitas" tras el anuncio de la ministra, que, ante la "vergüenza" de no haber podido registrar en el Congreso de los Diputados en el día de hoy, cuando acababa el plazo, un proyecto de Ley de Presupuestos Generales (PGE) para 2021, ha lanzado unos mensajes "que no ha explicado bien" y no sabemos cuál es el "alcance" del anuncio que ha hecho.

Ha confiado en que la próxima semana, durante la reunión del CPFF, la ministra aclare a las comunidades su anuncio. Asimismo, Nieto ha expresado que no cree que el Gobierno central esté diciendo a las comunidades que cada una decida cuál es el déficit que va a tener.

Ha manifestado que con un margen de algo más de un 2 por ciento de déficit, la Junta de Andalucía probablemente podrá "ajustar" el presupuesto de la comunidad para 2021, apuntando que como no sería posible es con el 0,2 por ciento, que es lo que se había autorizado.

Ha insistido en que desde Andalucía siempre se ha pedido que haya un marco general, que el Gobierno de España actúe con responsabilidad y que se aplique objetivamente a todas las comunidades, de manera que no se apliquen beneficios para unos y perjuicios para otros por criterios ideológicos o políticos. "Confiamos en que eso ocurra ahora con este tema, que es vital para Andalucía", según ha señalado el portavoz popular.

"Veo tremendamente difícil y me costaría creer que se va a plantear que cada comunidad haga el presupuesto como quiera y fije el déficit que quiera o establezca el margen de deuda que quiera", según ha señalado José Antonio Nieto, quien ha considerado que probablemente en el CPFF se fijen unos máximos para que las comunidades puedan referenciar su deuda y su déficit.

Ha agregado que Andalucía plantea ir a un presupuesto para 2021 que esté, como mínimo, en la línea de gasto de gasto público del presupuesto del presente ejercicio y, si eso es así, con un déficit del "dos y pico por ciento", podría hacer unas cuentas para el próximo año "que se acercara mucho al que necesita" esta tierra.

En relación con las reuniones que el Gobierno andaluz está desarrollando con los partidos sobre el presupuesto para 2021, ha confiado en que la actitud del PSOE-A, que mantuvo el lunes el encuentro con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, sea "leal" y le ha garantizado que va a contar con la "lealtad máxima" del Ejecutivo, cuya voluntad es que esas cuentas salgan con el mayor consenso posible de la Cámara.