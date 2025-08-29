PP-A: "No se entiende" que el Gobierno no reconozca a Andalucía "como frontera y sí la considere de facto al País Vasco"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, en una reunión con la dirección del PP de Sevilla. - PP-A

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este viernes que "no se entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez le niegue a Andalucía la singularidad como 'frontera sur' y sí la considere de facto para País Vasco y Cataluña, dotándoles de los recursos que niega a Andalucía".

Así lo ha señalado el 'número dos' de los 'populares' andaluces en una rueda de prensa en Sevilla tras una reunión con la dirección del PP provincial en la que, según ha explicado el PP-A en una nota, Repullo ha criticado ese "enésimo agravio" que, en su opinión, comete el Gobierno sobre Andalucía.

Antonio Repullo ha remarcado que ese "agravio" se traduce en una "falta de recursos para atender a esos niños y niñas en situación de gran vulnerabilidad", ha dicho en alusión a los menores migrantes no acompañados pendientes de distribuir entre las comunidades autónomas desde las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

"Cada plaza que se abre, cada tutor que se asigna o cada contrato de intérprete y psicólogo que se firma requiere una dotación fija", ha aseverado el dirigente del PP-A, que ha criticado que el Gobierno "nos obliga a duplicar nuestra capacidad de respuesta, sin la financiación adecuada".

Es una muestra más del "caos nacional", según ha indicado Antonio Repullo, quien en ese punto ha presumido de que "Andalucía se ha convertido en el gran estabilizador de España" con el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno, "en un punto de equilibrio, en una isla de tranquilidad en un país convulso, una tierra que demuestra que se puede gobernar sin ruido, sin crispación, por la gente, y no contra ella", ha zanjado el secretario general del PP-A.