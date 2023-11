PP-A no ve "interés" de Sánchez en un acuerdo sobre Doñana y se pregunta si Junts le impone "no negociar" con Moreno

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "parece no tener ningún interés en llegar a un acuerdo" con la Junta de Andalucía en torno a Doñana y se ha preguntado si esta actitud obedece a que Junts "le ha dicho que con el PP y con el Gobierno de Juanma Moreno no puede negociar absolutamente nada".

Repullo se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que Sánchez presumiera en su intervención inicial en el debate de investidura de haber "sido capaz de defender" el Parque Nacional de Doñana "con el apoyo de la Unión Europea" frente a la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en la zona de la Corona Norte de Doñana, tras lo que Moreno afirmó que no ve "cerca" un acuerdo con el Gobierno.

"Parece que Pedro Sánchez no deja títere con cabeza, permanentemente quiere romper cualquier puente o cualquier sensación de que negocia con alguien que no es aquellos con los que tiene que pactar", ha asegurado el 'número dos' del PP-A, que se ha preguntado "si esto estaba dentro del guión y Junts también le ha dicho que con el PP y con el Gobierno de Juanma Moreno no puede negociar absolutamente nada que pueda tener cualquier deriva, cualquier solución en relación a algo tan importante como Doñana".

Tras defender que la Junta de Andalucía "es ahora mismo la única institución que defiende Doñana, que propone soluciones para Doñana, soluciones desde el punto de vista medioambiental que es lo más importante y por supuesto también soluciones para esos agricultores", Repullo ha indicado que tras las palabras de Sánchez en el debate de investidura "parece que no tiene ningún interés en llegar a un acuerdo".

"Juanma Moreno no lo ha dicho ahora, lo ha dicho desde hace más de un año y siempre ha tendido la mano al Gobierno de España. Había una comisión que estaba negociando donde estaban integrantes del Gobierno andaluz y integrantes del Gobierno de la Nación y parecía que se iba a llegar un acuerdo. Evidentemente después de las manifestaciones que hizo ayer el presidente, que parece que Junts le puso el pie encima para que de alguna forma ese acuerdo no puede ser posible pues hombre, tenemos que ser más negativos que antes de ayer, eso está claro", ha concluido el secretario general del PP-A.