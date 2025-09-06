PP-A pedirá el jueves en el Parlamento que la UE negocie exenciones a productos agrícolas ante aranceles de EEUU

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves en el primer Pleno del Parlamento del nuevo curso político que el Gobierno central reclame en la Unión Europea la negociación con la administración de Estados Unidos "de salvaguardias arancelarias sectoriales (exenciones/cupos) para aceite de oliva, vino, frutas y hortalizas y productos de ganadería extensiva", tomando como referencia la estrategia separada para activos agrícolas que han conseguido tratamiento legal independiente.

En la iniciativa, también se demanda al Ejecutivo nacional que defienda la dotación de la PAC evitando el "recorte propuesto para 2028-2034 y preservando un anclaje presupuestario específico de la política agraria en el marco financiero plurianual".

Otra demanda es que se mantenga la PAC como política común independiente, con dos pilares diferenciados, ayudas directas y desarrollo rural, manteniéndose que el segundo pilar "debe seguir diseñándose por las comunidades autónomas que son las que conocen las necesidades del sector agroalimentario", y sin fusión con fondos multisectoriales o de cohesión.

Otra demanda al Gobierno central es que reclame en la UE "cláusulas de salvaguarda efectivas en acuerdos con bloques terceros frente a la competencia desleal".

Asimismo, se piden consignaciones presupuestarias diferenciadas y finalistas que supongan inversión europea "para modernización productiva, uso eficiente del agua, digitalización y energías renovables en explotaciones, aprovechando la flexibilidad aprobada en el Plan Estratégico español".

El PP-A defenderá ante el Pleno reconocer la PAC "como pilar de la seguridad alimentaria y autonomía estratégica de la UE, manteniendo su peso relativo en el marco financiero plurianual anual y su capacidad anticíclica".

Asimismo, se insta al Ejecutivo nacional a demandar en la UE que se articule "una potente política europea del agua" que apueste por la aportación de importantes fondos europeos adicionales a las regiones para la construcción de infraestructuras hidráulicas para solucionar problemas reales como la falta de agua y garantizar su desarrollo.