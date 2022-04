PP-A pedirá en el Parlamento que Gobierno impulse infraestructuras de la Red del Transporte Eléctrico y no las "frene"

SEVILLA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha presentado una proposición no de Ley en el Parlamento en la que se pide a la Junta que defienda la necesidad de que Red Eléctrica Española dote a Andalucía de las inversiones en infraestructura de transporte eléctrico fundamentales para esta tierra.

En su iniciativa, consultada por Europa Press, el Grupo Popular plantea que la Cámara andaluza considere "gravemente lesivo para el interés de los andaluces y el desarrollo socioeconómico" de esta comunidad el rechazo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las infraestructuras eléctricas solicitadas desde Andalucía para su inclusión en el Plan de Desarrollo horizonte 2026.

En cuanto a las inversiones en infraestructura de transporte eléctrico fundamentales para esta tierra, el PP-A se refiere a evacuar la energía renovable producida en Andalucía a través de interconexiones con el resto de la península, en un escenario en el que sea región exportadora en lugar de importadora de energía; evacuar energía en zonas de alto recurso renovable; disponer de red de transporte en las zonas más deficitarias, especialmente en la zona norte de la provincia de Huelva y Córdoba, y la provincia de Jaén, y dar cobertura a las necesidades en la red de distribución para mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico.

Según el PP-A, para poder atender la elevada demanda de capacidad de evacuación de renovables existente en Andalucía, es necesario realizar un importante desarrollo de la red de transporte en Andalucía. Añade que el grado de ejecución de los compromisos presupuestarios de la planificación estatal 2015-2020 en Andalucía sólo ha alcanzado un 28,3%, lo que representa un importarte retraso global en la ejecución del anterior plan.

La Orden TEC/212/2019, de 25 de febrero, inició el proceso de elaboración de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para 2021-2026 y la principal novedad de este nuevo periodo es la importancia y prioridad que se da para evacuar la electricidad generada por nuevos proyectos renovables para poder avanzar en la transición del sistema energético, según el PP-A.

En cumplimiento de la misma, la Junta elaboró y envió, en mayo de 2019, una propuesta de actuaciones a ejecutar en este horizonte 2021-2026 para el adecuado desarrollo de la red de trasporte andaluza, con una estimación de las inversiones asociadas a estas actuaciones de más de 700 millones de euros.

La propuesta elaborada por la Junta y remitida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se realizó "desde Andalucía para Andalucía", integrando, gracias al proceso participativo establecido por la administración autonómica para su elaboración, todas las necesidades de infraestructuras que se requieren para la consecución de un modelo energético sostenible y basado en las energías renovables.

Sin embargó, según el PP-A, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no se han considerado las solicitudes y las alegaciones planteadas por la Junta, aprobando el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio, el 22 de marzo de 2022 un Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica en el horizonte 2026, con año y medio de retraso, que supone "un freno para el desarrollo de la comunidad, ya que no ofrece soluciones para eliminar las dificultades estructurales existentes en nuestra red, limita la conexión de Andalucía con el conjunto de la red nacional y se mantienen grandes zonas, en particular en la provincia de Jaén, desprovistas del soporte de la red de transporte, así como la zona norte de la provincia de Córdoba y el norte de Huelva".