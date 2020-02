PP-A pedirá en el Parlamento que Junta inste a Sánchez a romper sus acuerdos con ERC y Bildu y defienda unidad de España

Publicado 08/02/2020 11:04:37 CET

SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz sobre a los acuerdos del Gobierno central con "independentistas y aquellos que quieren acabar con el consenso constitucional y la igualdad de todos los españoles", en la que se reclama a la Junta que inste al jefe del Ejecutivo español a "romper sus acuerdos con ERC y Bildu" y a defender la unidad de España.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se pide que el Parlamento manifieste "su más firme compromiso con la defensa del Estado de derecho y la cohesión de España, de nuestros principios, los valores constitucionales y nuestro sistema de libertades".

Asimismo, se insta a la Junta a que reclame al presidente del Gobierno español

que dé explicaciones públicas y aclare si su afirmación de "dejar atrás la judicialización del conflicto" en Cataluña implica "revertir políticamente las condenas que la justicia ha impuesto a los condenados por delito de sedición" y "no actuar con toda la fuerza de la ley y la justicia españolas contra aquellos dirigentes políticos que, como Quim Torra, ya han afirmado que desobedecerán las resoluciones judiciales y seguirán intentando lograr la independencia de Cataluña por cualquier vía".

Se insta a la Junta a reclamar a Sánchez que cumpla lo establecido en los artículos 1.2 y 92.1 de la Constitución relativos a que "la soberanía reside en el pueblo español" y a que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos", y a que aclare si cuando anunció un "nuevo tiempo para España", se debe a que su Gobierno "pretende cambiar la Constitución (y con ella nuestro sistema político y los principios básicos de nuestra democracia) de manera subrepticia, sin seguir los cauces previstos en la propia Carta Magna y sin que puedan opinar todos los españoles.

El PP-A plantea además en la iniciativa que la Junta pida al presidente del Gobierno que defienda la unidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales, la soberanía nacional y se respete su integridad, garantizando que una parte de los españoles no decidan por el conjunto del pueblo español, en el que reside constitucionalmente la soberanía nacional, y que no modifique a la carta el Código Penal para que vuelvan a la vida pública quienes la justicia ha

dicho que han intentado un golpe de Estado a la democracia.

Asimismo, se insta al Gobierno andaluz a que pida explicaciones a Sánchez sobre si su afirmación de que "se aplicará un cordón sanitario a las ideas" supone y su intención de poner en marcha una estrategia nacional de lucha contra la exclusión del debate de aquellos que discrepen del Gobierno y si su intención de derogar la Lomce lleva "implícita la eliminación de la enseñanza concertada en nuestro país".

Asimismo, se pide a la Junta que demande al presidente del Gobierno que

no ponga trabas a la puesta en marcha del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que el Gobierno andaluz resuelve una situación que en la comunidad afecta a más de 300.000 familias, y que se revoque la decisión de no dotar a Andalucía de los 27,6 millones de euros en ayudas y subvenciones necesarias para atender a los menores no acompañados (Menas).

El PP-A también insta a la Junta a que pida a Sánchez que garantice el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social.