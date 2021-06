PP-A pedirá la próxima semana en el Parlamento que el Gobierno active la Comisión Bilateral con Andalucía

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá la próxima semana ante el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se pide que el Gobierno central active la Comisión bilateral de cooperación con Andalucía, como va a hacer con Cataluña.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha manifestado que "hay una comisión bilateral en el Estatuto de Andalucía y en el Estatuto de Cataluña y si allí se va a constituir, aquí también", según Nieto, quien ha querido dejar claro que el PP no va a ceder absolutamente en nada.

En la iniciativa que defenderá el PP-A se insta a la Junta a que demande al Gobierno central que active la Comisión Bilateral de Cooperación entre la comunidad autónoma y el Estado para abordar asuntos pendientes y, especialmente, el reparto de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia de Covid-19, así como la creación de un fondo compensatorio que de manera progresiva, año tras año, vaya compensando el déficit acumulado con la región, y la imprescindible reforma urgente del sistema de financiación autonómica.

Nieto ha defendido que la comisión bilateral del Gobierno central con Andalucía se tiene que hacer "en las mismas condiciones, con los mismos contenidos y con el mismo protagonismo que el Estado ha tenido con Cataluña".

Ha reiterado la defensa de los intereses andaluces, apuntando que "no queremos privilegios, pero tampoco que nos quiten lo que es nuestro", y ha advertido de "la zona oscura" que "intencionadamente" no han dado a conocer los presidentes español, Pedro Sánchez, y catalán, Pere Aragonés, en la reunión que mantuvieron ayer, de cuyos contenidos "nos iremos enterando conforme pase el tiempo y que, tememos, provoque que se vuelva relegar a Andalucía".

Nieto ha instado al PSOE-A a ponerse al lado de andaluces para que "no se siga tratando a Andalucía como si fuera una comunidad de segunda".

"Si con Cataluña se hace una comisión bilateral al máximo nivel, aquí se tiene que hacer al máximo nivel, y si allí se habla de Next Generation, financiación e infraestructuras claves para Cataluña, aquí se tiene que hablar de financiación, Next Generation e infraestructuras claves para Andalucía", según ha dicho Nieto, quien ha advertido que la Junta no va a ceder en nada porque los andaluces "no nos perdonarían que hagamos como hizo el anterior gobierno socialista, que se tragó un acuerdo minoritario entre José Luis Rodríguez Zapatero y ERC que desde 2009 nos ha

costado 4 millones cada día a los andaluces".

Al respecto, ha aseverado que aquel acuerdo "no ha servido para nada",

porque, pese a que fue "impuesto" por los independentistas catalanes, desde

entonces "llevan con la matraca de España nos roba". "Lo hizo Zapatero y no

sirvió, lo está haciendo Sánchez y no le va a servir, no vale para nada ceder a las presiones del independentismo catalán que provocan agravios y

desequilibrios a comunidades como Andalucía", ha dicho.

"¿Qué va a hacer el candidato socialista para que Andalucía no quede relegada", según ha preguntado el portavoz del PP-A a Juan Espadas, al que ha planteado si se va a poner del lado de Andalucía y va a exigir al Ejecutivo nacional que no haya ningún "maltrato" y que no se "relegue" a esta tierra.