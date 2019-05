El PP pedirá recuento extraordinario del resultado en Peal de Becerro (Jaén) tras perder con el PSOE por un voto

Publicado 27/05/2019 13:20:05 CET

JAÉN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Jaén, Juan Diego Requena, ha anunciado que solicitarán a la Junta Electoral un recuento extraordinario del resultado en Peal de Becerro, donde el PSOE ha conseguido retener la Alcaldía después de lograr un voto más que los 'populares'.

Así lo ha indicado este lunes a preguntas de los periodistas sobre el escrutinio en el citado municipio de la comarca cazorleña, donde los socialistas ostenta la mayoría absoluta con siete concejales gracias a 1.754 votos, el 49,74 por ciento, mientras que el PP tiene 1.753 votos, el 49,72 por ciento y los seis ediles restantes que forman la Corporación.

Estas cifras, según ha valorado Requena, supone haber "multiplicado los resultados" de los comicios de 2015. Entonces obtuvo un único representante y los incrementa ahora en cinco, aunque, al menos de momento, esta importante subida no ha sido suficiente para hacer posible el cambio en la Alcaldía pealeña.

"Nos vamos a centrar en los votos nulos porque hay una clara intencionalidad de voto, me refiero a favor del PP, y hay algunos unos resultados que en el sobre las municipales iba la papeleta de las europeas y en el sobre de las europeas iba la papeleta de las municipales", ha comentado.

Junto a ello, Requena ha apuntado que también analizarán otras cuestiones, como "el hecho de algún interventor, que no sé si no pudo ejercer el voto o no terminó de ejercerlo". "En definitiva, estudiaremos cada una de las papeletas, el recuento final, un voto es importante y cada voto cuenta", ha asegurado el líder de los 'populares' en la provincia de Jaén.