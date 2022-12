SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP-A, Alejandro Romero, ha denunciado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "cada vez más alejado de la gente" y

"más cerca de conseguir su objetivo de indultar por la puerta de atrás a aquellos que saquearon Andalucía durante décadas", una vez que la proposición de ley para eliminar el delito de sedición superó ayer el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados.

En rueda de prensa, Romero ha indicado que "ahora se abre el período de enmiendas parciales, entre las que podrían colar una posible rebaja del delito de malversación con el objetivo más que evidente de beneficiar tanto a aquellos que intentaron romper España y que se jactan de que volverán a hacerlo, como a los condenados por los ERE".

Ha lamentado especialmente que "ayer los socialistas andaluces volvieran a desaprovechar una oportunidad de oro para frenar esta barbaridad política y recuperar su credibilidad, pero no lo hicieron y votaron en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular".

En este sentido, Romero ha señalado que no se puede decir, como hace el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "se está con la Constitución y actuar en contra de ella, y no se puede decir que estás en contra de eliminar el delito de sedición, pero miras hacia otro lado mientras votas a favor de hacer un Código Penal a la medida de los que delinquen y quieren romper la unidad territorial de la nación".

En opinión del dirigente popular, "ese seguidismo de las políticas erráticas del Gobierno de Sánchez es la peor forma que podía haber elegido el señor Espadas para defender a los andaluces puesto que lo único que están haciendo es romper el principio de igualdad entre todos los españoles y destrozar nuestro Estado de Derecho".

"Si de verdad Espadas quiere conectar con los andaluces, lo primero que tendría que hacer es recuperar la credibilidad que ha perdido y la mejor manera para lograrlo es que empiece a defender los intereses de todos los andaluces y se ponga trabajar para conseguir que el señor Sánchez cumpla con su palabra", ha añadido.

Alejandro Romero ha indicado que si al presidente del Gobierno de España le resulta una "obsesión" la cohesión territorial en cuanto a la reindustrialización, como ha expresado este jueves en el municipio gaditano de San Roque, "debería atender las demandas del Gobierno andaluz e invertir en las infraestructuras eléctricas que necesita nuestra comunidad para consolidar el crecimiento industrial".

"Juanma Moreno ya ha dicho que el Gobierno andaluz va a poner todos los recursos que estén en su mano para conseguirlo, pero la inversión del Estado es imprescindible para poder aprovechar todo el potencial de esta tierra y convertirlo en oportunidades para Andalucía y para toda España", ha añadido.

BAJADA DE IMPUESTOS

De otro lado, ha asegurado que "mientras el PP esté gobernando, los andaluces pueden tener la tranquilidad de que no van a pagar más impuestos, especialmente no van a volver a pagar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ni el de Patrimonio". "No nos van a desviar de la senda del cambio que iniciamos hace cuatro años ni del modelo de Juanma Moreno, basado en las reformas, el diálogo y el consenso, que tan buenos resultados está dando", ha dicho.

En ese sentido, Romero ha valorado el descenso del paro en Andalucía destacando que "1 de cada 3 parados menos en España es andaluz" y "ya son 19 meses consecutivos de reducción del desempleo en nuestra comunidad, donde además seguimos creando empleo de forma intensa y sumamos ya más de 3.280.000 afiliados a la Seguridad Social".

Tras recordar las "cifras históricas" en exportaciones, producción industrial e inversión extranjera, el vicesecretario de Organización ha manifestado que "ésta es la diferencia entre un gobierno moderado, reformistas y centrado en resolver los problemas de la gente, como es el de Juanma Moreno, frente a otro gobierno, el de Pedro Sánchez, cada vez más alejado de la realidad y más enredado en sus diputas internas e inmerso en una deriva en la que sólo se preocupa por contentar a sus socios separatistas".