El PP pide actuación de "emergencia" en Iznatoraf (Jaén) tras el derrumbe de un muro y el estado "crítico" de la JV-6003

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha reclamado una intervención de "emergencia" en Iznatoraf tras el temporal, debido a dos situaciones de "riesgo inminente": el derrumbe "total" del muro de contención que sostiene la ermita del Cristo de la Veracruz y el estado "crítico" de la carretera provincial JV-6003.

El diputado provincial Nicolás Grimaldos ha advertido de que la situación "no admite más espera". Según ha esplicado, lo prioritario es asegurar la sección de la muralla del Paseo de la Cava, de origen aproximado en el siglo XII, ubicada bajo la ermita, para evitar daños mayores. "Más adelante habrá tiempo para una intervención completa, pero ahora es fundamental proteger a los vecinos y prevenir cualquier desgracia", ha subrayado tras visitar la zona junto al alcalde, Pascual Manjón, y los diputados Luis Mariano Camacho y Antonio Losa.

La JV-6003, que conecta Iznatoraf con Villacarrillo, soporta un tráfico diario importante, especialmente durante la campaña de la aceituna, ha señalado Camacho, al tiempo que ha recordado que en mayo de 2023 el pleno de la Diputación aprobó su reparación junto a la JA-8103. "En la JA-8103 sí se ha actuado; en la JV-6003, nada. Y el temporal ha sido la puntilla para una vía ya muy deteriorada", ha lamentado.

El popular ha reconocido que el tren de borrascas ha dejado numerosas infraestructuras dañadas en la provincia, "pero hay casos que no pueden esperar". "Aquí la intervención está más que justificada", ha recalcado, insistiendo en que "una actuación de seguridad inmediata es inaplazable". Por ello, ha reclamado al presidente de la Diputación que "priorice lo importante y actúe sin demora". "Tiene la competencia y la obligación de hacerlo. Está en juego la seguridad de los vecinos", ha concluido.