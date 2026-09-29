El PP pide que al alcalde de Jaén que asuma su responsabilidad ante la "inminente" huelga de autobuses en Feria

Archivo - Un autobús urbano de Jaén a su paso por la plaza de las Batallas - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha exigido al alcalde, Julio Millán, que asuma sus responsabilidades y se ponga al frente de los problemas que acumula el transporte urbano de la capital.

El concejal popular Antonio Losa ha advertido de que la "falta de liderazgo" del regidor está dejando sin respuesta tanto el conflicto laboral de la empresa concesionaria ALSA como las necesidades diarias de los usuarios, todo ello bajo el riesgo "inminente" de una huelga durante la Feria de San Lucas.

Losa ha reprochado al alcalde que dedique sus energías a gestionar la "crisis política" y los "problemas internos del PSOE" en lugar de ofrecer soluciones para el desplazamiento en autobús de los jiennenses. En este sentido, ha situado como "primera urgencia" la negociación entre ALSA y su plantilla, tras concluir sin acuerdo el último encuentro de un conflicto que se prolonga ya más de nueve meses..

"El Ayuntamiento no puede permanecer como un mero espectador ante un conflicto que afecta a un servicio público esencial", ha defendido el edil popular, quien ha reclamado a Millán que se siente con los trabajadores, escuche sus reivindicaciones y contribuya a acercar posiciones con la empresa ante la proximidad de la Feria.

Asimismo, el concejal ha contrapuesto la actitud del alcalde con el trabajo de la Junta de Andalucía para recuperar las rutas de transporte escolar en la provincia, valorando la implicación del Gobierno andaluz para alcanzar un acuerdo y restablecer dicho servicio.

Más allá del conflicto laboral, el Grupo Popular ha alertado de las quejas vecinales en el Polígono del Valle debido a la saturación de los autobuses procedentes de la Universidad, especialmente en la franja horaria de 14,00 a 15.,0 horas. Por ello, ha solicitado que se revisen las frecuencias y se refuerce el servicio en las horas de mayor demanda.

A esta situación se suman, según el PP, los desajustes en la aplicación móvil que informa sobre la llegada de los vehículos. Losa ha denunciado que previsiones de cinco minutos acaban convirtiéndose en esperas de hasta 25 minutos, por lo que ha exigido al Consistorio que reclame "información fiable" para que los usuarios puedan organizar sus desplazamientos.

Por último, el PP ha mostrado su preocupación por la falta de planificación de la movilidad ante la futura puesta en funcionamiento del tranvía. El concejal popular ha exigido al gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) explicaciones sobre cómo quedarán las líneas de autobús, qué recorridos se modificarán, cómo se conectarán los barrios con el nuevo sistema, así como los cambios de circulación, la regulación semafórica y el calendario de aplicación.