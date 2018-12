PP pide a Ambrosio que "no obstaculice" el desarrollo de Córdoba en "los meses que le quedan" de alcaldesa

Publicado 15/12/2018 17:10:07 CET

CÓRDOBA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha pedido este sábado a la alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), que "no estorbe ni obstaculice el desarrollo de Córdoba en los meses que le quedan en la Alcaldía".

En un comunicado, el portavoz 'popular' ha agregado que, "si algo ha supuesto un freno para la ciudad, han sido los 40 años del PSOE en la Junta de Andalucía, de los que Ambrosio ha sido responsable como delegada del Gobierno desde 2008 a 2015".

Bellido sostiene que "el cambio de gobierno en Andalucía supondrá un revulsivo a la ciudad, pues se pondrán en marcha los proyectos que el PSOE y Ambrosio, desde la Delegación del Gobierno de la Junta, han negado a Córdoba".

"Sorprende el nerviosismo de la alcaldesa tras los resultados electorales del 2 de diciembre, la falta de calma que le ha llevado a presentar y hablar de proyectos para trata de ocultar el vacío absoluto de su mandato", ha comentado el portavoz del PP.

Bellido le pide a Ambrosio "lealtad institucional y responsabilidad en el tiempo que le queda en la Alcaldía con el próximo gobierno de la Junta de Andalucía, que no se dedique a poner freno ni trabas a los proyectos que se impulsarán y que ellos dejaron aparcados".

El portavoz 'popular' considera sólo consecuencia de "un ataque de nerviosismo" que quien fue responsable de la Junta en Córdoba casi una década hable ahora de "déficit de inversiones en la provincia" y apele a "no sabemos muy bien qué acuerdos o consensos en lo que le queda de mandato municipal".

"La alcaldesa que no ha sido capaz de culminar el Centro de Convenciones, abrir la Normal de Magisterio, tirar y construir una piscina en el Polideportivo de la Juventud, invertir un solo euro en obras en las calles durante 2018, la que tienen pendiente la actuación en el estadio San Eulogio, la responsable de que aún no se haya puesto en marcha un plan integral contra la pobreza en tres barrios de Córdoba con graves problemas, la que no ha sido capaz de terminar el Plan Turístico de Grandes Ciudades y tiene pendiente la obra en Regina y la Torre de la Inquisición, la que no ha sido capaz de acometer la segunda fase de obras del Alcázar para hacerlo más accesible, la que ha hablado de logística sin plan ni proyecto, debe limitarse a no entorpecer el trabajo de otras administraciones que sí van a tener proyectos positivos para la ciudad en los próximos meses", ha apuntado Bellido.

El representante del PP apela a la "responsabilidad" a una alcaldesa que "no debería perder los papeles" en lo que le resta de mandato.

"Vamos a trabajar desde el sentido común para que Córdoba, igual que Andalucía, inicie el próximo mayo un cambio de ciclo con un gobierno municipal ocupado en los temas que de verdad ocupan a nuestros vecinos, el empleo, la actividad económica, una respuesta social eficaz a quienes más lo necesitan; y demos por finalizado un ciclo vacío de un equipo de gobierno cuyas únicas prioridades han sido cambiar el nombre de algunas calles, revisar el pasado, cuestionar la titularidad de la Mezquita-Catedral, acosar a empresas como Cosmos y crear comisiones y mesas de estudio para terminar no haciendo nada", según ha concluido Bellido.