El PP pide al Ayuntamiento de Jaén medidas de apoyo a autónomos para paliar la posible subida de cotizaciones

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha solicitado al alcalde, Julio Millán (PSOE), medidas de apoyo a los autónomos "para paliar la nueva subida de las cotizaciones prevista por el Ministerio de Seguridad Social".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el portavoz 'popular', Agustín González, quien ha explicado que en la capital hay "casi 10.000 los trabajadores por cuanta propia" y que podrían verse afectados por una medida por la que, por ejemplo, "el autónomo que facture 1200 euros tendrá que sobrevivir con menos de 900 mensuales".

El concejal ha lamentado que la tabla de cotizaciones planteada por el Gobierno "supone en la práctica asfixiar financieramente los trabajadores autónomos, a quienes se aplica "un sistema tributario extractivo".

González ha apuntado que, "si bien, a causa de la presión social se han congelado los tres primeros tramos", se "mantiene el alza de las cotizaciones para trabajadores por cuenta propia cuya facturación es escasa".

De ahí que haya propuesto que el Ayuntamiento lleve a cabo campañas a favor del sector y que recupere proyectos que incluyan entre sus objetivos la revitalización del comercio, punto en el que ha aludido al centro de ocio en la estación de autobuses que planteó en su etapa como regidor.

Igualmente, ha abogado por "acciones tendentes a beneficiar a los autónomos", como campañas gratuitas de digitalización y de formación, así como agilización de la tramitación administrativa. A ello ha sumado la cesión de espacios de titularidad municipal "para facilitar la implantación de comercios".

Junto a ello, ha solicitado al equipo de gobierno (PSOE-JM+) que retome medidas planteados en el periodo del PP al frente del Consistorio y que "repercutirían favorablemente en el sector de los trabajadores autónomos". Al respecto, ha hablado de proyectos como la remodelación del eje avenida de Madrid-plaza de la Libertad-plaza de la Concordia, y a las ayudas previstas para potenciar los mercados de abastos.