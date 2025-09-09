El PP pide el cese de la exalcaldesa de Maracena (Granada) como asesora tras nueva apertura de diligencias contra ella

El portavoz del PP de Maracena, Julio Pérez, en comparecencia informativa en la sede provincial del partido en Granada - PP

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Maracena (Granada), Julio Pérez, ha reclamado en rueda de prensa el cese inmediato de Berta Linares, exalcaldesa de este municipio del área metropolitana, y actual cargo de confianza del regidor maracenero, Carlos Porcel, ambos del PSOE, tras una nueva apertura de diligencias judiciales contra ella por la presunta comisión de delitos de prevaricación, malversación y fraude.

Según ha informado el PP en una nota de prensa tras una comparecencia informativa en su sede provincial de Granada de su portavoz en Maracena, Pérez ha detallado que el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada ha iniciado una investigación para "aclarar si familiares y personas cercanas a Berta Linares se beneficiaron de actividades ilícitas durante su mandato como alcaldesa a partir de pruebas en poder de la Guardia Civil".

"El alcalde no puede permanecer callado y mantener a una persona investigada por delitos tan graves que nunca debería haber ocupado ese puesto", ha señalado el portavoz popular. "Berta Linares no puede seguir ni un minuto más cobrando dinero público de todos los maraceneros", ha añadido.

El portavoz ha lamentado que "Maracena vuelva a los titulares por una nueva investigación judicial que se suma a la interminable lista de escándalos del PSOE, con Noel López, Berta Linares y ahora con Carlos Porcel como alcalde".