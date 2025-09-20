PP pide la dimisión de la or los "fallos en las pulseras antimaltrato" en la provincia de Granada

GRANADA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha pedido este sábado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y explicaciones "inmediatas" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que la propia memoria de la fiscalía provincial de Granada recoge fallos "persistentes en el sistema de las pulseras antimaltrato que habrían puesto en riesgo a víctimas de violencia de género en la provincia".

En un comunicado, Saavedra ha advertido de que este hecho, de confirmarse, supone un "engaño a la sociedad y, especialmente, a las víctimas".

"Hemos conocido en el día de hoy, a través de una información periodística, que la fiscalía provincial en su memoria sí recoge esos fallos de las pulseras antimaltrato y que han puesto en riesgo a víctimas de violencia de género en la provincia de Granada", ha dicho.

Ha indicado que si esto es cierto, "estaríamos ante una nueva mentira de la fiscalía general y del Gobierno de España que esta misma semana hablaba de problemas puntuales".

En su opinión, el fiscal general del Estado y la ministra de Igualdad "habrían mentido a los españoles, estarían mintiendo a los granadinos y, lo que es más grave, estarían mintiendo a las víctimas de violencia de género", porque "si esa información es cierta, habrían estado en riesgo esas víctimas granadinas".

Saavedra ha recalcado que la situación descrita en el informe de la fiscalía provincial de Granada "desmonta la versión difundida esta misma semana por la fiscalía superior y el Gobierno de España apuntando a problemas puntuales derivados de la migración de datos tras el cambio de empresa adjudicataria".

"Lo que la fiscalía provincial reconoce es mucho más grave: no se trata de incidencias aisladas, sino de fallos que pusieron en riesgo real a mujeres en Granada. Esa contradicción es insoportable y por eso exigimos aclaraciones inmediatas al máximo nivel", ha añadido.