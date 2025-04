PP-A pide la "dimisión" de Puente, por su "chulería" al "quitar ayudas al transporte público" para menores de 14 años

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha pedido este lunes la "dimisión" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, por "quitar las ayudas al transporte público" del Gobierno central a los menores de 14 años de Andalucía.

En rueda de prensa en Sevilla, Repullo ha indicado que la "arbitrariedad de Óscar Puente sólo tiene una salida, la dimisión". Se ha preguntado quién "defiende Andalucía de un ministro como Puente que castiga a los jóvenes andaluces quitándoles las ayudas al transporte público porque sí".

Ha señalado que aún no se ha escuchado a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, o a otros partidos que no son el PP, salir a "defender a los andaluces" ante el acto de "chulería y la arbitrariedad" de Puente.

"Está tan lejos de lo que debe ser un servidor público y de la que debe ser la labor de un ministro, que todo lo que no sea su dimisión nos parecerá poco", ha agregado el dirigente del PP-A, quien ha reprochado a Puente que haya "insultado" a la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz,

Ha insistido que el ministro "ha negado un derecho a los jóvenes de nuestra tierra por una decisión irreflexiva y soberbia, que no responde a más argumentos que a su desprecio a nuestra tierra". Se ha mostrado convencido de que Puente no hubiera tomado esta decisión con Cataluña u otras comunidades.

Asimismo, se ha referido al "nerviosismo" que tiene Puente por todo lo que "tiene montado en el ministerio" por la anterior etapa de José Luis Ábalos, acompañado de Koldo García, en el ministerio.

"No irá tan bien cuando cada día hay una amiga nueva enchufada, un gasto no justificado o un millonario favor financiado con el dinero de todos los contribuyentes", ha añadido Repullo sobre el 'caso Koldo'.

De otro lado, Antonio Repullo ha acusado al PSOE andaluz de querer "dividir, desgastar y castigar" a un Gobierno "íntegro y transparente" como el de Juanma Moreno", pero ese intento ha "quedado en nada" porque quien "se ha desgastado" es la propia María Jesús Montero", "la que venía obligada a salvar al PSOE-A y que ahora lo tiene aún más bajo, aún más disperso y aún menos fiable".

"María Jesús Montero no sólo no ha logrado unir e impulsar al PSOE-A, sino que lo ha dividido aún más, ya que los congresos se han cerrado en falso, quitando y poniendo cargos a su capricho, y demostrando que no actúan como una alternativa seria, sino como un partido rencoroso, nostálgico y que se mueve lejos, muy lejos, de las necesidades reales de los andaluces", ha explicado.

Se ha mostrado convencido de que el PSOE-A "no trabaja para la gente, sino que sólo trabaja para servir a Pedro Sánchez, como hace María Jesús Montero". "El nuevo PSOE-A huele al viejo PSOE-A, al de los ERE, a excusas y a incapacidad", ha apuntado.

Frente a ello, hay un PP andaluz, según Repullo, que "tiene un compromiso con el rigor, con la verdad y con el progreso".