El PP pide explicaciones por los "contratos" a una empresa del caso Koldo en Otura (Granada)

OTURA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP de Otura, Víctor Fernández, ha pedido el alcalde de este municipio del área metropolitana de Granada, Nazario Montes, del PSOE, explicaciones de por qué "no ha aportado aún la documentación solicitada" por el grupo municipal popular el pasado julio referente a "los contratos del ayuntamiento con una de las empresas que están siendo investigadas en el caso Koldo".

"El silencio es la respuesta de los socialistas de Otura ante las dudas que generan las numerosas adjudicaciones de obra a empresas directamente relacionadas con el caso Ábalos-Cerdán-Koldo", ha afirmado el portavoz en una nota de prensa del PP este jueves. "No hemos recibido ninguna información, en la línea de nula transparencia en la gestión de Nazario Montes, que sigue sin dar la cara y ofrecer explicaciones a todos los otureños", ha añadido.

"Resulta especialmente llamativo que el alcalde de Otura haya formado parte de las mesas de contratación de las obras adjudicadas a Áridos Anfersa como vocal y no en calidad de presidente pese a ser alcalde", ha señalado Fernández, para quien esta cuestión "choca con las declaraciones esta semana de otro compañero suyo, el alcalde de Pulianas", en referencia a José Antonio Carranza, que, ha proseguido el dirigente popular, "a raíz de solicitarle en este sentido también información, aseguraba que ningún político forma parte de las mesas de contratación".

"Esta anomalía se une al troceo de contratos de obra correspondiente a un Plan de Obras y Servicios de la Diputación que tienen como adjudicatario curiosamente a esta misma empresa", ha añadido Fernández, que también se ha referido a "la modificación de la obra de la calle Juan Carlos I, ejecutada en 2024, con un incremento de más de 123.000 euros, en beneficio, una vez más, de Áridos Anfersa".

"El PSOE debe de explicar con urgencia cómo un ayuntamiento contrata gran parte de sus obras con una misma empresa que está en el centro de una trama que ha terminado con decenas de investigados por el Tribunal Supremo y su secretario de Organización en prisión", en referencia a Santos Cerdán.

El portavoz popular ha concluido instando al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, "a que dé la cara de una vez y diga qué sabe de esta supuesta trama de corrupción y si apoya que Nazario Montes no facilite documentación clave para aclarar si han existido irregularidades en la gestión del ayuntamiento de Otura y, a la par, que aclare si sabe algo de lo que ocurrió en el Parador de Granada la noche antes de la investidura de Paco Cuenca, días antes del cese de Ábalos al frente del ministerio de Fomento".

INICIO DE CURSO POLÍTICO

En el acto del inicio del curso político del PP de Granada, este pasado miércoles a última hora en Huétor Tájar, el presidente provincial de la formación, Francis Rodríguez, se refirió a este asunto señalando que "el día antes de la toma de posesión de Paco Cuenca, que a veces se nos olvida, cenaron Koldo, el ministro Ábalos y la empresa en cuestión" si bien "nadie da explicaciones de qué pasó en el Parador y por qué" el entonces titular de Transportes "fue cesado tres días después".

"Me da mucha pena que nadie dé la cara, que nadie dé explicaciones, y lo que más me avergüenza es que Granada esté incluida en la trama más vergonzosa que ha vivido España en los últimos años, que es la del caso Koldo", añadió Rodríguez, en un acto que contó con las intervenciones también de los secretarios generales del PP y del PP-A, Miguel Tellado y Antonio Repullo.