El PP pide explicaciones en Pulianas (Granada) sobre adjudicaciones "encadenadas" a una empresa del caso Koldo

PULIANAS (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

La concejal del PP en Pulianas (Granada) Valentina González ha reclamado explicaciones al alcalde de este municipio del área metropolitana granadina, José Antonio Carranza (PSOE), sobre las adjudicaciones "encadenadas" que ha apuntado se han dado a la empresa Áridos Anfersa, investigada en el caso Koldo.

En una nota de prensa, González ha indicado que "Carranza, actual secretario de Organización del PSOE de Granada, mantuvo relación con José Luis Ábalos, al que recibió como anfitrión en la Fiesta de la Rosa del municipio poco después de su cese como ministro".

Según ha relatado, "entre los años 2021 y 2024, el ayuntamiento de Pulianas adjudicó más de 345.000 euros en obras públicas a la empresa Áridos Anfersa", siendo unas contrataciones que habrían crecido "exponencialmente" en Pulianas coincidiendo, ha señalado, "con la cena celebrada el 6 de julio de 2021 en el Parador de Granada a la que asistieron el exministro José Luis Ábalos, su mano derecha Koldo García y el administrador de la empresa Áridos Anfersa".

A partir de esa fecha, según ha proseguido González, "Anfersa multiplicó su presencia en la provincia y en la localidad", logrando "contratos de distinta magnitud, entre ellos la remodelación de la Plaza José Tovar de Pulianas, con un coste superior a 130.000 euros, de los cuales el 80 por ciento fue financiado por la Diputación de Granada bajo mandato socialista".

La concejal popular ha señalado que "lo que está ocurriendo en Pulianas no es casualidad. No hablamos de un contrato aislado, sino de más de una docena de adjudicaciones consecutivas a una misma empresa, y todo tras la visita de Ábalos, Koldo y aquella cena en el Parador".

González ha señalado que Carranza "no solo permitió que se impulsaran mecanismos de adjudicación sin concurso abierto y con menos controles en el municipio, sino que además vio cómo se disparaba su carrera política, hasta llegar a ser secretario de Organización del PSOE de Granada".

En este sentido, la edil del PP ha afirmado que "una cosa es contratar con una empresa y otra muy distinta es contratar casi todo con esa misma empresa, justo después de que se produjeran encuentros clave con quienes hoy están siendo investigados".

A ello, la popular ha pedido al delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE en la provincia, Pedro Fernández, que explique también si conocía las actuaciones de su actual secretario de Organización en la dirección provincial del PSOE, José Antonio Carranza.

"Queremos saber qué sabía Pedro Fernández y si piensa dar explicaciones públicas sobre por qué las personas que él mismo eligió como sus máximos colaboradores -primero en la Delegación del Gobierno y después en la dirección provincial del PSOE- aparecen relacionadas con una trama de corrupción de esta magnitud".

Por último, la concejal ha insistido en que "estamos ante un supuesto entramado en el que se entrelazan contratos, favores y ascensos políticos, y donde la transparencia brilla por su ausencia". Cuestiones por las que le reclama información "ya que los vecinos de Pulianas merecen saber toda la verdad".