PP pide una intervención de emergencia en Iznatoraf (Jaén) en la JV-6003 y en la muralla de su ermita

Estado de la JV-6003 a su paso por Iznatoraf

JAÉN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha pedido una actuación de emergencia en Iznatoraf (Jaén) ante dos situaciones "de riesgo inminente" tras el temporal como son el derrumbe del muro de contención que sostiene la ermita del Cristo de la Veracruz y el estado "crítico" de la JV-6003, de titularidad provincial.

El diputado provincial Nicolás Grimaldos ha advertido de que la situación "no admite más espera". "Lo urgente es sujetar esta parte de la muralla del Paseo de la Cava, que data del siglo XII aproximadamente, bajo la ermita y asegurar la zona para evitar daños mayores", ha dicho Grimaldos.

Ha añadido que después "ya habrá tiempo para una intervención completa", pero "ahora toca proteger a los vecinos para que no haya una desgracia".

La JV-6003, que conecta Iznatoraf con Villacarrillo (Jaén), soporta un tráfico diario importante, especialmente durante la campaña de la aceituna. El portavoz del PP en Diputación, Luis Mariano Camacho, ha recordado que en mayo de 2023 el pleno de la Diputación aprobó su reparación junto a la JA-8103. "En la JA-8103 sí se ha actuado; en la JV-6003, nada y el temporal ha sido la puntilla para una vía ya muy deteriorada", ha dicho Camacho.

El popular ha reconocido que el tren de borrascas ha dejado numerosas infraestructuras dañadas en la provincia, "pero hay casos que no pueden esperar". Por ello, ha reclamado al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, que "priorice lo importante" y "actúe sin demora" porque "está en juego la seguridad de los vecinos".