PP-A pide el jueves en el Parlamento que Gobierno central respete la autonomía financiera de Andalucía

SEVILLA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se pide a la Junta que demande al Gobierno central que respete la autonomía financiera de Andalucía, recogida en su Estatuto de Autonomía, y no lleve a cabo la denominada "armonización fiscal, que no es más que una subida de impuestos encubierta".

En la iniciativa, consultada por Europa Press, también se pide que el Gobierno central siga el ejemplo de otros países europeos como Portugal, Alemania, Francia o Italia, que en los últimos años han puesto en marcha sucesivas rebajas de impuestos para apoyar a las clases medias de sus países e impulsar la recuperación de sus economías.

Asimismo, se pide que el Ejecutivo nacional ponga en marcha "de manera inmediata las medidas fiscales necesarias para rebajar el coste de la energía y adaptar los impuestos a la inflación tras meses de incrementos espectaculares sin que haya hecho nada por evitarlo".

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP-A alerta de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretenden eliminar la autonomía financiera de las comunidades "porque deja en evidencia su nula capacidad de gestión y su demagógico discurso de que son necesarios impuestos altos para mantener los servicios públicos".

Se añade que la Ley de Tributos Cedidos de Andalucía recientemente aprobada permitirá a buena parte de los contribuyentes andaluces disponer de más renta en su bolsillo, ya que se trata de una rebaja impositiva que afecta fundamentalmente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al Impuesto sobre el Patrimonio, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD).

Según el PP-A, el Gobierno andaluz "ha demostrado por la vía de los hechos" que "bajando impuestos se recauda más". Recalca que en virtud del ordenamiento jurídico español, el gobierno de cada comunidad puede decidir libremente si aumenta o reduce la fiscalidad a sus ciudadanos siempre que observe el principio de solidaridad entre todos los españoles.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez está "amenazando" con una "armonización fiscal" que es igual a subida de impuestos y por ello creó un grupo de expertos para que les elaborasen un "informe coartada" que intentara justificar llevar a cabo tales medidas.

Asimismo, el Grupo Popular ha alertado del "hachazo fiscal" iniciado con diferentes medidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como las subidas del impuesto de matriculación, de sociedades o la reducción de los beneficios fiscales de los planes de pensiones.

Ha alertado de que ahora el Ejecutivo nacional propone "armonizar, es decir, subir los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones; limitar las exenciones, deducciones o reducciones en el IRPF, aumentar los denominados impuestos verdes, ente otras muchas propuestas que se resumen en una sola, subida de impuestos generalizada".