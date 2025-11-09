PP-A pide el jueves en el Parlamento que el Gobierno dé "solución urgente" a las "graves incidencias" en VioGén

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A defenderá el jueves una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento en la que se pide que el Gobierno central dé una "solución urgente" a las "graves incidencias" detectadas en el nuevo Sistema VioGén 2".

Concretamente, en la iniciativa del PP-A se pide que el Parlamento exprese su "profundo malestar por la falta de respuesta del Ministerio de Interior a las graves incidencias detectadas en el funcionamiento del nuevo Sistema VioGén 2 y puestas de manifiesto desde hace un año y en numerosas ocasiones por la Junta".

Por ello, se insta al Gobierno de la nación a dar "una urgente solución que permita corregirlas y garantice la adecuada atención y una respuesta integral a las víctimas de violencia de género en Andalucía, en igualdad de condiciones a las de otros territorios".

Otra demanda consiste en que el Gobierno central adopte medidas para evitar el "grave riesgo de colapso y la desprotección real que supone para las víctimas el aumento de competencias para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer establecido en Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia".

Se insta al Ejecutivo nacional a "adoptar medidas a fin de que puedan asumir la carga de trabajo adicional que ello supone, y entre otras crear nuevas secciones de Violencia sobre la mujer y reforzar las existentes, incrementar las convocatorias y plazas de jueces, magistrados y fiscales especialistas en violencia sobre la mujer, así como aumentar los recursos económicos necesarios y suficientes para Andalucía y promover la formación especializada".

Según el PP-A, aunque el Ministerio del Interior afirma que el nuevo Sistema VioGén2 "incorpora mejoras de carácter técnico y funcional a distintos niveles que, entre otras, permiten mejorar la coordinación y los canales de colaboración entre instituciones e interconectar bases de datos relacionadas con la lucha contra la violencia de género, lo cierto es que desde que se puso en marcha se viene registrando una grave incidencia que impide a los profesionales de la Junta acceder a los datos de contacto de las víctimas andaluzas que figuran en dicho sistema".

"Se impide hacerles seguimiento y ofrecerles recursos esenciales como la asistencia psicológica y jurídica o el asesoramiento sociolaboral, dado que en buena medida las notificaciones del sistema VioGén2 llegan sin permitir el acceso al número de teléfono, lo que bloquea toda posibilidad de atención, según el PP-A, que añade que solo en los casos en que las mujeres están registradas también en el sistema de información del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha sido posible restablecer el contacto.