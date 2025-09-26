El PP pide a Montero "explicaciones sobre los escándalos que cercan al PSOE en la provincia" de Granada

GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Granada, Lourdes Ramírez, ha exigido a la secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y al responsable provincial de este partido y delegado del Ejecutivo central en la comunidad autónoma, Pedro Fernández, que aprovechen el acto previsto por su partido este sábado en Maracena, en el área metropolitana, para dar "explicaciones sobre los escándalos que cercan al PSOE en la provincia".

Ramírez ha señalado en una nota de prensa que "Montero y Fernández visitan Maracena para respaldar públicamente unas políticas que han llevado al municipio a los titulares por continuos escándalos que han generado la crisis institucional más grave de su historia", y ha advertido de que, antes de acudir a un acto de apoyo, "deben aclarar si realmente respaldan la gestión de un PSOE marcado por las investigaciones judiciales".

En este sentido, la dirigente popular ha señalado que en los próximos meses se celebrará "el juicio por el secuestro de una concejal socialista de Maracena, a manos supuestamente de la expareja" de la entonces alcaldesa, en referencia a Berta Linares, que Ramírez ha añadido que "ha vuelto por la puerta de atrás al ayuntamiento como cargo de confianza".

En este sentido, y al hilo de la reciente apertura de una investigación judicial contra la exalcaldesa Berta Linares por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude ha instado a Montero a que por "decencia" pida el alcalde, Carlos Porcel, su cese. "Hay que aclarar si familiares y personas cercanas a la alcaldesa se beneficiaron de actividades ilícitas durante su mandato, pero lo más grave es que Linares aún no ha sido cesada de su puesto", ha subrayado Ramírez.

La portavoz popular ha incidido en que tanto Montero como Fernández deben responder también sobre "los vínculos de Granada" con el caso Koldo. "El delegado del Gobierno en Andalucía tiene una magnífica oportunidad para contar a los granadinos por qué nuestra provincia está en el centro de esta trama de supuesta corrupción que implica a personas muy cercanas como su exasesor y mano derecha, y qué pasó en la famosa noche de Parador del exministro Ábalos en la capital granadina". Es por ello, por lo que ha pedido a Montero a que aclare si "está al tanto de las informaciones periodísticas que vinculan a varios ayuntamientos de la provincia con la trama".