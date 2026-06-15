PP-A pide a Montero que "no se esconda" y dé "explicaciones sobre SEPI y consecuencias de la trama Leire en Andalucía"

La vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, este lunes - PP ANDALUZ

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este lunes a la secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que "no se esconda" y "dé explicaciones en relación con las distintas causas judiciales que envuelven" a su partido y de las "consecuencias directas en Andalucía".

En rueda de prensa, la vicesecretaria de Salud e Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, ha preguntado a Montero, que fue ministra de Hacienda, qué "sabía" de lo que ocurría en la SEPI y que hoy está siendo "investigado", así como de las consecuencias de la "trama Leire (Díez) en Andalucía".

Le ha planteado si sigue poniendo "las manos en el fuego por los responsables de la SEPI que están hoy investigados", al tiempo que le ha preguntado qué sabía, como número dos del PSOE, "de las reuniones dentro de despachos y de la estrategia que estaban llevando para ganar posiciones frente a las instituciones andaluzas".

"Coincidiendo con esas reuniones se impulsó por parte de todos los diputados socialistas en el Parlamento de Andalucía una denuncia contra el Servicio Andaluz de Salud que terminó siendo una denuncia falsa porque, como han dicho los tribunales, no había nada, ningún indicio", ha añadido.

Beatriz Jurado ha alertado de las "ramificaciones" en Andalucía "de las políticas e investigaciones estatales, con Montero como pieza clave por su condición de líder del socialismo andaluz y número dos a nivel federal, y por haber sido vicepresidenta primera del Gobierno central y ministra de Hacienda hasta hace un par de meses".