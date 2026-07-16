PP-A pide a Montero que rinda "cuentas de sus vínculos con las cloacas" y explique "pagos encubiertos" de PSOE-A

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reclamado este jueves a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que "rinda cuentas de sus vínculos con las cloacas y explique las facturas y pagos encubiertos" del partido en Andalucía.

En rueda de prensa en Sevilla, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha planteado para "qué pagó el PSOE de Andalucía a las cloacas del sanchismo y cuánto dinero público se destinó", a raíz de las informaciones que sitúan al PSOE-A "en la financiación de la trama de Leire Díez a través de Gaspar Zarrías (exconsejero de la Junta)".

"Ya es hora de que Montero rinda cuentas a los andaluces de sus vínculos con las cloacas", ha incidido Repullo, apuntando que "esta semana, gracias a un informe de la UCO, hemos descubierto que el PSOE de Andalucía financió las cloacas del sanchismo".

A su juicio, "no cabe duda de que la fontanera estuvo a sueldo del PSOE andaluz" y que "se hicieron pagos encubiertos" desde la sede de la calle San Vicente de Sevilla por medio de "un viejo conocido del PSOE, exvicepresidente de la Junta y condenado también por el caso de los ERE", en alusión a Gaspar Zarrías.

Por ello, ha preguntado a la líder de los socialistas andaluces acerca "de los trabajos encargados a Leire Díez". "¿Van a hacer la misma auditoría que en Ferraz?", ha preguntado Antonio Repullo, quien también ha planteado cuánto "dinero público destinó el PSOE de Andalucía a las cloacas".

Para Repullo, el modelo de política del PSOE-A de María Jesús Montero se basa en "la intoxicación y el miedo" y en "la sospecha sin argumentos y el ataque gratuito".

Ha asegurado que Andalucía "está vacunada contra este socialismo destructivo y tóxico" y "va a seguir creciendo, liderando, impulsando a España y a Europa, con instituciones fuertes que velan por sus intereses y buscan soluciones a sus problemas".

Antonio Repullo ha señalado que "es momento de pensar en el futuro, de superar este sanchismo insano rodeado por la corrupción, y de fijar los cimientos de un país al que le irían bien las fórmulas de la vía andaluza que está impulsando Juanma Moreno: moderación, lealtad, mejora de los servicios públicos, madurez en el trato con la ciudadanía y una fiscalidad justa para las economías familiares".