PP-A pide a PSOE-A que diga si conocía la existencia de documentos de ERE hallados y anima a funcionarios a "denunciar"

Publicado 11/12/2019 13:16:20 CET

SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha pedido este miércoles al PSOE-A que diga si conocía la existencia de los documentos sobre los ERE que se han hallado en cajas fuertes en la sede de la agencia IDEA, en Sevilla, al tiempo que ha animado a los empleados de la administración autonómica a "denunciar" todas las situaciones de este tipo que hayan detectado.

En rueda de prensa, Nieto ha criticado que la reacción del PSOE-A tras conocerse la existencia de esas tres cajas fuerte con documentación "sensible" sobre los ERE haya sido decir que es una "tapadera" del Gobierno, que la documentación era accesible o que no se ha descubierto nada trascendente.

A este respecto, ha preguntado que si la información era accesible, la conocían los miembros del Gobierno anterior. "Ese es un dato tremendamente importante que le va a interesar también a la justicia", ha apuntado Nieto, para quien si el anterior Ejecutivo tenía conocimiento de dicha documentación estaríamos hablando de una realidad "mucho más grave, como es ocultar información" que fue reclamada por los tribunales.

Nieto ha criticado que desde el PSOE-A sólo salgan "excusas", en lugar de asumir que no puede seguir tapando la realidad de lo ocurrido.

En su opinión, el Pleno del Parlamento que se celebrará este miércoles y jueves será una "nueva oportunidad perdida" para que la secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, dé un paso atrás y abandone su escaño. A su juicio, es necesario que el PSOE-A, principal partido de la oposición, inicie una

"etapa nueva sin sombras, sin hipotecas y sin cajas fuertes".

Tras recalcar que hace falta un PSOE-A "nuevo, con fuerza y sólido", José Antonio Nieto se ha mostrado convencido de que la dimisión de Susana abriría un necesario proceso de renovación en ese partido para que iniciara una nueva etapa.

En relación con el hallazgo de las tres cajas fuertes en la agencia IDEA, Nieto ha puesto el acento en "el afán y esa moda" que tuvo el anterior Gobierno socialista con las cajas fuertes. Ha recordado que el exconsejero de Empleo Manuel Recio reconoció, en el año 2010, que había una caja fuerte en la sede de la Consejería y llegó a pedir a la Policía que la abriera. También se ha referido a las "famosas cajas fuertes" que existían en la Faffe y que la Junta rechazó "que se investigara".

Nieto ha respaldado la actuación del actual Gobierno andaluz de hacer "aflorar" lo que ocurrió en el pasado, porque es algo necesario para que esos hechos no vuelvan a suceder y, sobre todo, porque hay que seguir ayudando a la justicia para aclarar lo sucedido, remitiéndole toda la información necesaria.

Ha recalcado que el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) tiene que abrir

"puertas, ventanas y cajas fuertes, para que entre aire fresco y se colabore al cien por cien con la justicia". Ha señalado que ya se están tomando medidas para que no haya más casos de corrupción en esta comunidad en el futuro, pero, al mismo tiempo, no va a quedar ni un sólo caso del pasado que no se investigue y sobre el que no se aporte todo lo que reclame la justicia.

Asimismo, el portavoz popular ha animado a los funcionarios y empleados de la Junta a denunciar, afecte a quien afecte, cuando tengan conocimiento de la existencia de cajas fuertes o de documentación en lugares inadecuados, con la seguridad de que van a tener "la protección del Gobierno".

Según Nieto, los andaluces saben que tienen un Gobierno andaluz que lucha claramente contra la corrupción y que está tomando medidas para que nunca más se relacione el nombre de Andalucía con la corrupción.