PP-A pide a PSOE-A y Vox que "recapaciten": "Todavía hay tiempo para "buscar puntos de encuentro" sobre el Presupuesto"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha pedido este miércoles a PSOE-A y Vox que "recapaciten" en su rechazo a los Presupuestos de la comunidad para 2022 porque "todavía hay tiempo para buscar puntos de encuentro" que permitan que los andaluces tengan unas cuentas fundamentales en el próximo ejercicio. Ha querido dejar claro además que la legislatura "se va a agotar con presupuestos o sin presupuestos" en 2022.

"Si aprobar el presupuesto con el PSOE-A es dar un balón de oxígeno a Juan Espadas, creo que vale la pena dar ese balón de oxígeno y que los andaluces tengan un presupuesto para 2022, y si aprobarlos con Vox es dar un balón de oxígeno a Vox, bienvenido sea para que los andaluces tengan presupuestos", según ha señalado en rueda de prensa el portavoz de Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto,.

Ha querido dejar claro que, "sin ninguna duda y sin ninguna doblez o excusa", el Gobierno de Juanma Moreno y los partidos que lo sustentan quieren unos Presupuestos para 2022 y, por ello, "vamos a dejarnos la piel" hasta el día 24 de este mes, cuando se celebrará el debate a la totalidad ante el Pleno del Parlamento, para que podamos tener esas cuentas para el próximo ejercicio.

En este sentido, ha insistido en pedir tanto al PSOE-A, que tiene previsto formalizar mañana jueves su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos, como a Vox, que la ha registrado hoy (aunque aparece la fecha 4 de noviembre en el documento, un día después de registrarse el proyecto de Presupuestos en el Parlamento), que "recapaciten" en sus posiciones y piensen en la necesidad de unos presupuestos tan importantes para 2022, sobre todo, para encajar los recursos extraordinarios que van a llegar de la Unión Europea.

Si finalmente ambos partidos no permiten que el proyecto de Ley de Presupuestos no supere el debate de totalidad, según Nieto, será por "algo distinto" al contenido de las cuentas porque ninguno de los dos tiene motivos para rechazarlas y tampoco han hecho ni una sola "crítica sólida" a las mismas. En su opinión, es evidente que ambos partidos "están en campaña electoral, uno intentando que la campaña sea muy larga y otro, que sea muy corta".

"Estamos ante un guión que sólo se le podría ocurrir a Valle-Inclán porque es el esperpento en estado puro", según ha expresado el portavoz popular, para quien no es "justificable" presentar una enmienda a la totalidad por que hayan salido a la luz unos audios que se grabaron el pasado mes de julio en los que se escucha al vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, hablar de la no conveniencia de aprobar unos Presupuestos para un año electoral como será 2022. Nieto ha considerado que esas palabras de Marín fueron un "error" y se ha mostrado convencido de que ahora "no piensa lo mismo".

Ha insistido en demandar a PSOE-A y Vox que recapaciten en su posición porque son los andaluces los que van a sufrir las consecuencias de no contar con presupuestos en el próximo ejercicio. "Si se mantiene la pinza que impida que el presupuesto salga adelante, los andaluces van a pedir explicaciones a estos partidos que bloquean el presupuesto", ha advertido José Antonio Nieto, quien ha dicho que PSOE-A y Vox se van a tener que pasar lo que resta de legislatura explicando su rechazo a las cuentas de 2022.

Tras señalar sobre las palabras de Marín en la grabación que un "error lo tiene cualquiera", se ha mostrado seguro de que el vicepresidente de la Junta está "convencido de que es imprescindible tener presupuestos en 2022.

José Antonio Nieto ha expresado que no cree que esas palabras de Juan Marín hayan "hecho daño a la estabilidad del Gobierno andaluz".

De otro lado, Nieto ha manifestado que en el orden del día del pleno del Parlamento ordinario que también se desarrollará la próxima semana se incluirá el debate final del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que es "imprescindible" que se apruebe "cuanto antes".