PP pide para los pueblos de Jaén el mismo "trato de favor" que la capital recibirá con la recaudación de Diputación

El portavoz económico del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Raúl Caro-Accino, ha pedido a la Administración provincial que ofrezca al conjunto de municipios de la provincia el "mismo trato de favor" que va a recibir la capital jiennense al hacerse cargo de la recaudación de sus impuestos.

Caro-Accino ha denunciado el "trato discriminatorio" que la Administración Provincial pretende aplicar a los municipios jiennenses con el nuevo convenio de recaudación de impuestos planteado con el Ayuntamiento de Jaén, y ha mostrado su "estupor e indignación" ante lo que consideran "un trato de favor a la capital inadmisible".

"Andújar, Linares, Bailén, Cazorla, Arjonilla, Porcuna, Santiago-Pontones, Baños de la Encina, La Carolina, Puente de Génave y así hasta 94 municipios jiennenses pagan, por lo mismo, mucho más que lo pactado para el Ayuntamiento de Jaén, hasta el doble casi de porcentaje de premio de cobranza, lo que se queda Diputación por hacer la gestión", ha dicho el portavoz popular.

Ha añadido que es "un agravio injustificable y un privilegio que no vamos a tolerar", ha advertido Caro-Accino al hilo del acuerdo al que ha dado luez verde el pleno del Consistorio jiennense donde el PP votó en contra por considerar que era perjudicial para los intereses del Ayuntamiento de Jaén y de su autonomía financiera.

El diputado ha exigido que las mismas condiciones "se apliquen de inmediato" a todos los ayuntamientos que ya delegan este servicio, al tiempo que ha incidido en que el esfuerzo de recaudación es idéntico porque la estructura está creada.

"El PSOE se ha acostumbrado a crear ciudadanos de primera y de segunda, pero no lo vamos a permitir. Las diputaciones existen para auxiliar a los pequeños municipios, no para castigarlos por interés partidista", ha dicho el diputado popular.

Ha subrayado que a los medianos y pequeños municipios de la provincia "se les cobra más y a Jaén capital menos por el mismo servicio" y esto "va contra la razón de ser de una diputación y desvirtúa su sentido totalmente".

Para Caro-Accino, este trato de favor responde a "pura política de amiguetes" que se hace "a costa de los bolsillos de Linares, Bailén o Andújar y de los pueblos medianos y pequeños".