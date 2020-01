PP-A pide unión de partidos con agricultores y ganaderos para una "fuerza común" desde Andalucía

Publicado 29/01/2020 13:19:49 CET

La secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha pedido este miércoles a todos los grupos políticos "dejar las ideologías al margen" y unirse al sector agrícola y ganadero, que "ya no puede continuar con la situación devastadora desde hace algunos años", para tener así una "fuerza común" desde Andalucía en la lucha de sus intereses, que son los de la región, ante el Gobierno y la Unión Europea.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, junto al presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, y la parlamentaria andaluza Beatriz Jurado, antes de una reunión con el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, López ha defendido que "entre todas las administraciones, los partidos y los agentes vinculados a la ganadería y la agricultura hay que ir de la mano y defender a Andalucía con lealtad, con una única voz".

Según ha comentado, en el Debate del Estado de la Comunidad de este martes "estuvo muy presente el sector agrícola, porque es fundamental para la economía cordobesa y andaluza", valorando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, resaltó que "se ha avanzado en general y Andalucía va mejor, pero todavía queda mucho camino por recorrer".

En la agricultura, ha agregado que "se ha conseguido trabajar de la mano del sector", recordando hitos como "la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones", de cara "al relevo generacional", a la vez que "ahora hay en marcha 14 millones de euros para la incorporación de jóvenes al sector agrícola o siete millones en Córdoba para la modernización de las explotaciones", ha citado, para subrayar que "se ha avanzado y se está mejor, pero hay temas que preocupan mucho y hay que seguir trabajando en ellos".

Así, ha dicho que le preocupa "tremendamente" la negociación de la Política Agrícola Común (PAC), porque "es crucial para la agricultura y la ganadería y para el interior de Andalucía y el campo", de manera que ve "seriamente y con tristeza lo que está ocurriendo".

Al respecto, ha destacado que el PP ha conseguido que se haya creado una mesa de trabajo en el Parlamento por la que han pasado todas las organizaciones y los distintos agentes vinculados a la ganadería y agricultura "para hablar de la PAC y para tener una posición común y una única fuerza en Andalucía, que alce la voz y pida lo que se merecen los andaluces, que la agricultura se vea protegida".

No obstante, ha admitido que "la cosa no será fácil, porque se vive la problemática de los aranceles, que no la tiene Italia, ni Grecia, porque negociaron bien, pero el Gobierno de España no negoció bien", al tiempo que "hay una situación tremenda" con el precio del aceite de oliva, que lleva a movilizaciones, después de que "no se ha negociado bien el almacenamiento privado", ha apostillado.

Por todo ello, la secretaria general del PP regional espera que haya "una voz común en Andalucía y que pise con fuerza, no solo en España, sino también en Europa".

SITUACIÓN RURAL "MUY GRAVE"

Por su parte, Fernández de Mesa ha avisado de que "la situación del medio rural es muy grave" y prueba de ello son las movilizaciones convocadas a tal efecto, porque "ya no es el clima y sus problemas, sino las derivas que tiene", en relación a los seguros integrales y la negociación de la PAC, "donde se denosta a la agricultura", ha apuntado entre otros aspectos, como el almacenamiento privado de aceite de oliva, "un auténtico fracaso de la Unión Europea y el Gobierno central".

En definitiva, el presidente de Asaja Córdoba confía en el apoyo del PP y que se traslade la exposición de la situación a Madrid y Bruselas, "porque una gran parte de la culpa la tiene Bruselas", ha enfatizado.