El PP pide el voto para Juanma Moreno para "consolidar la transformación de Córdoba y Andalucía"

LUCENA (CÓRDOBA), 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del PP de Andalucía y candidato al Parlamento andaluz por la provincia de Córdoba, Antonio Repullo, ha pedido este viernes el voto para Juanma Moreno y para el proyecto político del PP andaluz, porque "hace falta consolidar la transformación de Córdoba y Andalucía".

En el cierre de la campaña electoral en un acto público en Lucena, que ha contado con la participación del portavoz del PP cordobés, José María Bellido, el tambien candidato Aurelio Fernández y la presidenta del PP lucentino, María de la O Redondo, Repullo ha valorado el modelo de Juanma Moreno, "que ha supuesto un cambio en la forma de tratar a las personas y en la forma transversal de trabajar en las competencias que tiene la Junta en la provincia".

El popular ha defendido que han trabajado "con un trato cercano, con las puertas abiertas para escuchar a todos los cordobeses". "Nuestro partido no viene a hablar de temas nacionales con líderes nacionales que tienen un desconocimiento absoluto de la realidad de Lucena, que no conocen sus sectores productivos, que no se han reunido con estos sectores, que no son capaces de detectar cuáles son los problemas que han tenido las empresas para poder desarrollarse y seguir siendo un referente industrial", ha afirmado.

Asimismo, Repullo ha destacado "los avances conseguidos en estos tres años y medio", después de que "hemos pasado décadas viviendo una situación injusta y nuestra tierra, llena de talento, de profesionales, de ideas y riqueza, estaba secuestrada por un régimen interminable que no permitía avanzar", ha manifestado, para apostillar que "ahora nos estamos convirtiendo en un referente".

Al respecto, ha afirmado que "el gobierno de Juanma Moreno ha estado y estará centrado en lo que de verdad preocupa a las familias, gobernando para todos, y buscando soluciones a las preocupaciones de los vecinos de los pueblos y ciudades, no la ideología", a la vez que ha asegurado que no quieren que "nadie se quede atrás; el progreso de uno es el progreso de todos, y hemos demostrado que somos una comunidad que cuando tiene que tirar del carro, trabaja unida".

"INTACHABLE GESTIÓN DE LO PÚBLICO"

Además, el candidato ha aseverado que "la gestión de lo público ha sido intachable". "Se ha mirado con lupa el gasto para reducir o eliminar todo lo que sobraba y se han bajado los impuestos más que en ninguna comunidad autónoma", ha enfatizado, para apostillar que "cuando uno gestiona bien las cuentas, no necesita asfixiar a las familias".

Con ello ha recordado que "Juanma Moreno ha anunciado un plan de apoyo para las familias, las pymes y las empresas, si vuelve a gobernar en la Junta, así como una nueva bajada masiva de impuestos, que nos beneficiará a todos".

Según ha expresado Repullo, "el dinero público bien administrado ha permitido realizar inversiones históricas en salud, educación y en la protección de las personas más vulnerables". "Lucena es uno de los municipios andaluces donde se ha implantado el proyecto para reducir a cero la lista de espera en Dependencia y está funcionando", ha elogiado.

Igualmente, ha subrayado que "Andalucía ha creado un sistema mucho más fácil, más sencillo y más accesible para relacionarse con la administración", apuntando a "todos esos trámites que tenemos que hacer como particulares y que hasta ahora eran un verdadero suplicio", así como "el camino interminable que tenían que recorrer las empresas, que lógicamente era un obstáculo para que se decidieran a venir aquí", ha comentado.

Ante eso, ha valorado que "se ha creado una unidad en la que el personal funcionario de la Junta se dedica a agilizar la llegada de empresas a Andalucía". "Es una autopista para la inversión, la ampliación de instalaciones y para la creación de empleo", ha ensalzado, para mencionar que "nueve empresas han accedido a la unidad aceleradora gracias al acompañamiento de la Junta, que prevén la creación de 8.000 puestos de trabajo en esta provincia, un hito histórico".

Por tanto, el candidato del PP ha asegurado que "hoy somos un espejo en el que muchos quieren mirarse". "Somos un ejemplo de progreso, de innovación, un referente internacional gracias al potencial exportador", ha aplaudido.

"LA NECESIDAD DE SEGUIR AVANZANDO"

En definitiva, Repullo ha pedido "la confianza en el proyecto de Juanma Moreno y en esta forma de hacer política". "La pandemia nos puso por delante retos que nunca pensamos que tendríamos que asumir, y en muchos aspectos hemos salido reforzados", ha manifestado, para puntualizar que "hay todavía mucho que hacer por Andalucía". "Se nos han quedado cortos estos años, y eso que no hemos parado de trabajar, para todo lo que queremos conseguir para la provincia", ha mantenido el popular.

De este modo, el candidato del PP ha solicitado "el voto para Juanma Moreno y para el proyecto del PP en Andalucía". "Ahora hace falta consolidar la transformación de Andalucía, que beneficia a todos independientemente de donde vivan, y para eso necesitamos todo el apoyo posible", ha transmitido.

Por su parte, el portavoz del PP cordobés ha reivindicado "la necesidad de seguir avanzando para consolidar el cambio en Andalucía". En palabras de Bellido, "avanzar supone apostar por la libertad, por bajadas de impuestos, por generación de oportunidades para jóvenes, una mejor sanidad y una apuesta sólida por la educación".