PP presenta 33 alegaciones al presupuesto municipal de Jaén al que afean que se sustente en "datos falsos"

Agustín González en la rueda de prensa de prensentación de las alegaciones al presupuesto municipal - PP

JAÉN 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén ha presentado 33 alegaciones al presupuesto municipal de 2026 elaborado por el gobierno local --PSOE y Jaén Merece Más-- al que afean que se sustente en "datos falsos".

El portavoz popular, Agustín González, ha indicado en rueda de prensa que el Ministerio de Hacienda también ha cuestionado al igual que el servicio de Intervención, los ingresos previstos por la recaudación de los impuestos de bienes inmuebles urbano y rústico, por la plusvalía y por las tasas y precios públicos.

Para González, esto significa que "hasta el Gobierno central suscribe la advertencia del PP sobre unas cuentas que son irreales porque se sustentan en datos falsos". Además, ha criticado que el proyecto de presupuestos se apuntale en "la voracidad recaudatoria del equipo de gobierno".

"Este presupuesto no es un plan para Jaén: es un atraco a mano armada al bolsillo de los jiennenses, orquestado por el alcalde, Julio Millán y sus socios", ha dicho González, que ha hablado de una "brutal subida de impuestos y tasas y cuyo germen es una moción de censura que tenía un precio" y que se ha visto reflejado en "la partida de 1,2 millones de euros destinados a publicidad, propaganda y autobombo al servicio de Julio Millán y de la ministra de Hacienda y candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero".

Sobre este punto ha dicho que el gasto en este capítulo se ha elevado un 329 por ciento respecto al de 2024. Agustín González, ha hecho hincapié en que sube el IBI, el impuesto de vehículos y la plusvalía.

Ha añadido que el Ministerio de Hacienda en su informe "revela que el capítulo de ingresos está inflado, que hay un agujero de 33 millones de euros en Tesorería, que la deuda es cuatro veces superior a los ingresos, que el periodo medio de pago a proveedores es de más de seis meses y que la tasación de 7,7 millones de euros por los terrenos de la institución ferial no es más que un truco para maquillar las cuentas".

También ha señalado que el Ministerio de Hacienda les da la razón cuento "recomienda bajar las previsiones en el capítulo del IBI, la plusvalía, y el impuesto sobre construcciones, así como de tasas por considerarlas expectativas sin fundamento".

Por todo ello, ha defendido que "el antídoto contra la fantasía contable es situar el presupuesto en el plano de la realidad" y esto es lo que busca el PP con unas que buscan "corregir ilegalidades y dirigir el dinero a cubrir las necesidades de las familias, de los jóvenes, de los mayores, de las personas con discapacidad".

Ha añadido que las alegaciones del PP vienen derivadas del proceso de escucha a las asociaciones vecinales. En este sentido, González ha hecho hincapié en que la participación ciudadana es básica para concretar proyectos y partidas. Además, ha incidido en que su objetivo es "subsanar irregularidades y errores normativos contables".

Entre estas últimas ha aludido a "la ausencia de documentación relevante, el incumplimiento de la regla de gasto y la falta de justificación de los ingresos extraordinarios obtenidos por la venta de los terrenos de la institución ferial y la abusiva subida del 30 por ciento en concepto de inspección tributaria".

Entre las alegaciones, cuyo carácter es propositivo, se incluye la puesta en funcionamiento del Barrio de las Letras y la propuesta de más financiación para los aparcamientos públicos, así como el incremento de las partidas presupuestarias dirigidas a colegios públicos y a limpieza. También se plantean destinar inversiones para fines sociales y para servicios públicos básicos para Jaén.

El portavoz popular ha concluido pidiendo que se incluyan sus alegaciones porque "las cuentas deben ser la consecuencia del consenso y el diálogo entre los diferentes partidos".