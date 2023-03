El PP presenta en Baeza (Jaén) una candidatura con "valía" para trabajar "por y para el municipio"

JAÉN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Baeza, Pedro Cabrera ha presentado este domingo a su lista completa en un acto en el que el alcaldable se ha mostrado "muy orgulloso" de su equipo, recalcando que "tengo la suerte de liderar un magnífico equipo con una gran representación vecinal, aunando las diferentes sensibilidades de las que hoy se componen nuestra ciudad con la valía suficiente de saber trabajar por y para Baeza, sin etiquetar a las personas por su voto y donde prevalezca el desarrollo de la ciudad y la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos".

Cabrera ha avanzado algunos de los proyectos que llevará acabo cuando sea alcalde de Baeza, entre ellos el proyecto Baeza centro, un plan dinamizador desde el punto de vista comercial, urbanístico y demográfico. También se ha referido al proyecto Comunica-Baeza, porque "una ciudad Patrimonio de la Humanidad merece unas conexiones por carretera dignas".

Por último el candidato ha señalado que "quiero ser alcalde de Baeza porque mi ciudad me importa, me duele, aquí he nacido y he formado mi familia, y porque el estado de cada ciudadano, de cada baezano, me importa. Quiero ser el alcalde de la gestión, de la moderación, el diálogo y un gobierno para todos, que no se resigne, y por eso el PP de Baeza sale a por todas porque ahora es el momento de ganar".

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez ha afirmado que "no podríamos tener mejor candidato que Pedro Cabrera por su sensibilidad, su capacidad de trabajo y la manera tan generosa de entender la política". Desde que conoció a Cabrera, ha apostillado, "supe que reunía tres valores necesarios: trabajo, esfuerzo y corazón y por eso no dudé jamás de que era el alcalde que Baeza necesita y que será a partir del 28 de mayo".

Por su parte, la vicesecretaria provincial y consejera de Salud, Catalina García ha defendido el cambio en Baeza "porque debemos plasmar en nuestros municipios las políticas de Juanma Moreno, para que avancemos en la misma sintonía, bajando impuestos, defendiendo nuestros servicios públicos y gobernando para todos sin distinción".